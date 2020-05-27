Диетолог назвал основную причину набора веса в самоизоляции

Главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков.



«Человек находится в однокомнатной квартире, где живут сестра, теща, двое детей и так далее. Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей», — цитирует 27 мая Ковалькова РБК.

По его словам, постоянная необходимость общаться вызывает стресс. При этом выделяется гормон кортизол, который способствует очень быстрому набору веса.

Ковальков сообщил, что в обычной ситуации человек может набирать по 150 г жировой ткани в день. В состоянии стресса этот показатель доходит до 250–300 г. Чтобы предотвратить набор лишнего веса, необходимо исключить из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед, отметил диетолог.

