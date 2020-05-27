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27.05.2020 07:50
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Диетолог назвал основную причину набора веса в самоизоляции

Главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков.

«Человек находится в однокомнатной квартире, где живут сестра, теща, двое детей и так далее. Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей», — цитирует 27 мая Ковалькова РБК.

По его словам, постоянная необходимость общаться вызывает стресс. При этом выделяется гормон кортизол, который способствует очень быстрому набору веса.

Ковальков сообщил, что в обычной ситуации человек может набирать по 150 г жировой ткани в день. В состоянии стресса этот показатель доходит до 250–300 г. Чтобы предотвратить набор лишнего веса, необходимо исключить из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед, отметил диетолог.

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Комментарии (12)

York
А может обжорство?)))
Noisymouse
А чего бы не толстеть на удаленке? Холодильничек-то вот он... Поработал - сжевнул что-то. Или пожевал, работая. И обеда ждать не надо.
syshsun
Не знаю,почему набирают.Я прохожу в день(не в парке-туда низя) между магазинами(туда можно) в радиусе 3.5 км,от 8 до 15 км в день и как минимум держусь в том же весе.
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