Петербуржцам предложили поучаствовать в процессе выбора имен для птенцов ястребиных сов, но с одним условием. Об этом 26 мая на своей странице в Instagram сообщает Ленинградский зоопарк.

В начале прошлого месяца у пары Ирги и Тони появилось потомство. Первое время совы стерегли и вскармливали трех птенцов в укромном гнезде, а совсем недавно те заняли свои места на ветке возле родителей. Теперь им необходимо выбрать имена, но есть одно затруднение.



«Определить пол малышей довольно сложно, поскольку ярко выраженных половых признаков у сов нет. Самки обычно крупнее самцов, но птенцы еще растут, поэтому понять, кто перед нами, мы сможем только через год, а так не хочется оставлять крох безымянными! Предлагайте варианты, которые подойдут и самцу, и самочке под этим постом», — обратились к своим подписчикам сотрудники питомника.

