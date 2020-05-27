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27.05.2020 00:47
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Петербуржцам предложили придумать имена для птенцов ястребиных сов. Но только гендерно-нейтральные

Петербуржцам предложили поучаствовать в процессе выбора имен для птенцов ястребиных сов, но с одним условием. Об этом 26 мая на своей странице в Instagram сообщает Ленинградский зоопарк.

В начале прошлого месяца у пары Ирги и Тони появилось потомство. Первое время совы стерегли и вскармливали трех птенцов в укромном гнезде, а совсем недавно те заняли свои места на ветке возле родителей. Теперь им необходимо выбрать имена, но есть одно затруднение.

«Определить пол малышей довольно сложно, поскольку ярко выраженных половых признаков у сов нет. Самки обычно крупнее самцов, но птенцы еще растут, поэтому понять, кто перед нами, мы сможем только через год, а так не хочется оставлять крох безымянными! Предлагайте варианты, которые подойдут и самцу, и самочке под этим постом», — обратились к своим подписчикам сотрудники питомника.

По их словам, лучшие варианты выберут работники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка.

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Комментарии (3)

Djnyana
Очевидно же, если это ОН, то - Сократ, если же она, то - Апология, если же.. - так не бывает! ) Словом, последнюю - Цикутой назовите! )
260969891
Путиненок.
Серебристик.
Шлейф.
Беглоу.
Вирус.
Блонд.
Глазик.
Вест, Ист, Ноф, Сауф.
Люлька.
Трио.
Перо.
Лапа.

...варьянтов тысячи))
А вообще, считаю, имя даётся при виде, наблюдении за конкретным птенцом, за его характером и внешностью, а не просто так.
old_rat
самое гендерно нейтральное в современном мире, вроде, - Кончита Вурст :-)
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