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27.05.2020 00:23
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Археологи нашли одну из самых древних настольных игр в мире. Предшественнику хнефатафла около 1700 лет

Археологи из Бергенского университета в Норвегии обнаружили настольную игру возрастом около 1700 лет. Об этом сообщается на сайте ArchaeologyNewsNetwork.

В небольшой могиле на западе Норвегии — в районе древнего кургана Итре-Фоссе неподалеку от города Альверсунд — ученые нашли фишки и игральные кости. Захоронение, судя по всему, принадлежало не слишком богатому скандинаву — видимо, и игра была доступна многим. На этом месте хоронить умерших начали еще с раннего Железного века. Могила с «настолкой», по оценке ученых, возрастом примерно в 1700 лет.

От игры сохранились 18 фишек и игральный «кубик», который по форме ближе к параллелепипеду.

Ученые уверены, что это фрагменты настольной игры, но как в нее играли, пока непонятно. Очевидно, существовало и поле, по которому двигали фишки, однако оно не сохранилось. Археологи предположили, что нашли предшественника популярной у викингов игры хнефатафл. Она отдаленно напоминала шахматы или шашки, только с упрощенными правилами и своим «сюжетом»: один игрок нападает на лагерь конунга (короля викингов), второй защищается. Главная задача «конунга» - сбежать, его противников — не дать ему этого сделать.

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