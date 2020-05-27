Археологи из Бергенского университета в Норвегии обнаружили настольную игру возрастом около 1700 лет. Об этом сообщается на сайте ArchaeologyNewsNetwork.



В небольшой могиле на западе Норвегии — в районе древнего кургана Итре-Фоссе неподалеку от города Альверсунд — ученые нашли фишки и игральные кости. Захоронение, судя по всему, принадлежало не слишком богатому скандинаву — видимо, и игра была доступна многим. На этом месте хоронить умерших начали еще с раннего Железного века. Могила с «настолкой», по оценке ученых, возрастом примерно в 1700 лет.

