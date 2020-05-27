Коронавирус не помешает артиллерийскому салюту в честь Дня города. Военные продезинфицировали Петропавловскую крепость
Площадки проведения артиллерийского салюта в честь 317-летия Петербурга обеззаразили в преддверии праздника. Об этом 26 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К», — уточнили в ЗВО.
Обрабатывали места расстановки орудий, подъездные пути, фасады и прилегающую территорию Петропавловской крепости.
пресс-служба ЗВО
Ранее стало известно, что в День города петербуржцы смогут только услышать салют: расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. Красочной части с фейерверками в этом году не будет.