FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +18
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 00:35
4
Печать

Коронавирус не помешает артиллерийскому салюту в честь Дня города. Военные продезинфицировали Петропавловскую крепость

Площадки проведения артиллерийского салюта в честь 317-летия Петербурга обеззаразили в преддверии праздника. Об этом 26 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К», — уточнили в ЗВО.

Обрабатывали места расстановки орудий, подъездные пути, фасады и прилегающую территорию Петропавловской крепости.

пресс-служба ЗВО

Ранее стало известно, что в День города петербуржцы смогут только услышать салют: расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. Красочной части с фейерверками в этом году не будет.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

pitmenspb
Смысл делать дезинфекцию на открытой площадке продуваемой ветрами и под солнечным ультрафиолетом ?
Тут ж не могильник с холерой, тифом, чумой...
Djnyana
Проследите, пожалуйста, чтоб залпы были.. холостыми, а то Шойгу.. тот ещё шутник..)
Fenomen
Шиза продолжается.
Кукуха рвзвила третью космическую скорость.
Идём ко дну.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний