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27.05.2020 00:07
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Петербуржец снимает на видео ушастых сов: малыши учатся летать, падая с сосен, и спят лёжа

Петербуржец заметил в Приморском районе города семейство ушастых сов и начал издалека наблюдать за ними, так, чтобы не побеспокоить.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

В семье две взрослые птицы и два слетка – птенца, которые уже покидают гнездо, но ещё не умеют летать. А учатся так: падают с сосен с приличной высоты и карабкаются на них, снова падают и снова карабкаются, рассказал «Фонтанке» 26 мая админ паблика «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» Антон Кубышкин. В этом ролике видно, как птичка карабкается по стволу.

А ещё совы, по крайне мере слетки, умеют спасть полулежа. Когда они устают спать сидя, то выбирают веточки поудобнее и ложатся на них на живот, поджимая колени под брюшко.

Ушастая сова встречается во многих регионах России. Это птица средних размеров, достигающая 31—37 см в длину и 86—98 см в размахе крыльев. Она зимует в северной Африке, а гнездится в Европе и северной Азии, гнёзда предпочитает вороньи или сорочьи, расположенные высоко на деревьях, желательно в хвойном лесу.

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Комментарии (2)

krasnonosov
"Совы не то, чем они кажутся" (с)
Агроном аэродрома
Надзор, фас! Петербуржец в парке! :)
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