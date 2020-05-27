Петербуржец снимает на видео ушастых сов: малыши учатся летать, падая с сосен, и спят лёжа
Петербуржец заметил в Приморском районе города семейство ушастых сов и начал издалека наблюдать за ними, так, чтобы не побеспокоить.
В семье две взрослые птицы и два слетка – птенца, которые уже покидают гнездо, но ещё не умеют летать. А учатся так: падают с сосен с приличной высоты и карабкаются на них, снова падают и снова карабкаются, рассказал «Фонтанке» 26 мая админ паблика «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» Антон Кубышкин. В этом ролике видно, как птичка карабкается по стволу.
А ещё совы, по крайне мере слетки, умеют спасть полулежа. Когда они устают спать сидя, то выбирают веточки поудобнее и ложатся на них на живот, поджимая колени под брюшко.
Ушастая сова встречается во многих регионах России. Это птица средних размеров, достигающая 31—37 см в длину и 86—98 см в размахе крыльев. Она зимует в северной Африке, а гнездится в Европе и северной Азии, гнёзда предпочитает вороньи или сорочьи, расположенные высоко на деревьях, желательно в хвойном лесу.