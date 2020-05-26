Мужчина, подозреваемый в серийном насилии над женщинами в Петербурге, попался на краже бутылки пива

Мужчина, подозреваемый в как минимум двух нападениях на женщин, задержан полицейскими при попытке кражи из магазина.



Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, накануне сотрудники патрульно-постовой службы по заявке из маркета на площади Калинина задержали 35-летнего мужчину. Он пронёс мимо кассы бутылку пенного напитка. Когда в отделе, куда его доставили, его дактилоскопировали, выяснилось, что он не только ранее неоднократно отбывал сроки за преступления от кражи до разбоя, но его также сильно хотят видеть сотрудники уголовного розыска.

