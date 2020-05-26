Мужчина, подозреваемый в серийном насилии над женщинами в Петербурге, попался на краже бутылки пива
Мужчина, подозреваемый в как минимум двух нападениях на женщин, задержан полицейскими при попытке кражи из магазина.
Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, накануне сотрудники патрульно-постовой службы по заявке из маркета на площади Калинина задержали 35-летнего мужчину. Он пронёс мимо кассы бутылку пенного напитка. Когда в отделе, куда его доставили, его дактилоскопировали, выяснилось, что он не только ранее неоднократно отбывал сроки за преступления от кражи до разбоя, но его также сильно хотят видеть сотрудники уголовного розыска.
«Пальчики» задержанного были найдены в двух квартирах, хозяйки которых заявили о сексуальном насилии.
24 мая мужчина, по версии следствия, напал на жительницу коммунальной квартиры на Лабораторном. 25-летнюю петербурженку к насильственным действиям сексуального характера удалось принудить только угрозами убийства. А 25 мая в Красногвардейском районе он, как считают в полиции, изнасиловал другую женщину — затолкнул ее во время возвращения домой в квартиру.
Мужчина арестован. Следствие полагает, что могут найтись ещё жертвы его действий.