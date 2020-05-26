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26.05.2020 22:39
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Чиновница самовольно ушла из больницы под Петербургом, где лежала с пневмонией. На следующий день ее нашли мертвой

В Кировском районе Ленобласти выясняют обстоятельства гибели чиновницы. Как пишет 26 мая 47news, женщина скончалась спустя сутки после ухода из больницы, где лечилась от пневмонии.

По данным издания, сотрудницу Центра обеспечения функционирования муниципальных учреждений Всеволожского района нашли мертвой в подъезде одного из домов Шлиссельбурга. Следов насилия, по предварительной информации, на теле не обнаружено.

Коллеги умершей рассказали 47news, что недавно ее госпитализировали в больницу в поселке имени Морозова с диагнозом «пневмония». Однако женщина самовольно больницу покинула. Как она оказалась в Шлиссельбурге, неизвестно — родственников у нее там нет.

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Комментарии (8)

Константа
Елки, Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений ... без пол-литры не выговоришь, наплодили бесполезных структур, бездари - управленцы. Тьху :)
Anna.kF
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DallacS
А как фонтанка определила что это чиновница? Или для красного словца вставили?
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