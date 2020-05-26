«Маска на время пандемии — да». Пресс-секретарь Путина поделился впечатлениями от борьбы с коронавирусом

Начал Песков с того, что его первой эмоцией на положительный тест было «чувство досады». Он пишет, что последние 4-5 недель до заболевания он и его семья жестко соблюдали все условия самоизоляции. Песков продолжал ходить на работу, но «она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ — минимум контактов, регулярные тесты…» Это давало надежду на то, что удастся «избежать этой участи», пишет пресс-секретарь президента.

После получения теста Песков прошел через несколько стадий — от досады перешел к надежде, что у него заболевание пройдет «по бессимптомному сценарию». Третьим пришло чувство страха — и за себя, и за близких.



Ограничения, по мнению Пескова, работают и в современном мире, поскольку люди представляют себе опасность заболевания. Однако на уровне страны принимать такие решения было непросто, рассказывает пресс-секретарь Путина.



«В масштабах же страны, безусловно, эти решения давались непросто. Но в то же время, как сказал Путин, "здесь интуичить не надо". И мы видели, что он совсем не "интуичил", а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств. Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка», - пишет Песков.



И добавляет, что теперь мы получили уникальный опыт борьбы с пандемией. «Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии», - пишет Песков.

