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26.05.2020 21:57
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«Маска на время пандемии — да». Пресс-секретарь Путина поделился впечатлениями от борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19 в колонке, опубликованной 26 мая ТАСС.

Начал Песков с того, что его первой эмоцией на положительный тест было «чувство досады». Он пишет, что последние 4-5 недель до заболевания он и его семья жестко соблюдали все условия самоизоляции. Песков продолжал ходить на работу, но «она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ — минимум контактов, регулярные тесты…» Это давало надежду на то, что удастся «избежать этой участи», пишет пресс-секретарь президента.

После получения теста Песков прошел через несколько стадий — от досады перешел к надежде, что у него заболевание пройдет «по бессимптомному сценарию». Третьим пришло чувство страха — и за себя, и за близких.

Ограничения, по мнению Пескова, работают и в современном мире, поскольку люди представляют себе опасность заболевания. Однако на уровне страны принимать такие решения было непросто, рассказывает пресс-секретарь Путина.

«В масштабах же страны, безусловно, эти решения давались непросто. Но в то же время, как сказал Путин, "здесь интуичить не надо". И мы видели, что он совсем не "интуичил", а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств. Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка», - пишет Песков.

И добавляет, что теперь мы получили уникальный опыт борьбы с пандемией. «Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии», - пишет Песков.

«О личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», - подытожил пресс-секретарь президента.

Напомним, Дмитрий Песков долечивается от COVID-19 дома, его выписали из больницы 25 мая.

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Комментарии (9)

Memory17
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Anna.kF
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260642921
Маску надо менять раз в 2 часа. Итого 12 масок в день, 360 масок в месяц. Цена маски 30 рублей. Итого 10800 рублей только на маски. МРОТ в сказочной России - 12130 рублей. Итого на 1 МРОТ можно заказывать себе маски без ограничений. Правда, на лекарства уже не хватит.

Что-то мне подсказывает, что Пескову, Навке и Мишустину маски оплачивали налогоплательщики как "хранителям уникальной цивилизации".

Ну а на остальных у этого государства нет денег, зато советов хоть отбавляй.
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