В Петербурге коронавирус выявили у семи сотрудников судостроительной фирмы «Алмаз». «Вспышка произошла после майских праздников»

У семи сотрудников ПАО «Судостроительная фирма "Алмаз"» в Петербурге обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Об этом 26 мая «Фонтанке» рассказал генеральный директор и член совета директоров предприятия Ильяз Мухутдинов.



«На сегодняшний день у нас семь подтвержденных тестов на коронавирус у работников», — сказал Мухутдинов.



По его словам, после первой нерабочей недели, начиная с 6 апреля, сотрудники фирмы приступили к работе в урезанном составе: сначала 200 человек, затем 500. Часть работников при наличии такой возможности осталась на «удаленке». На протяжении апреля, по его словам, не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

