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26.05.2020 21:32
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В Петербурге коронавирус выявили у семи сотрудников судостроительной фирмы «Алмаз». «Вспышка произошла после майских праздников»

У семи сотрудников ПАО «Судостроительная фирма "Алмаз"» в Петербурге обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Об этом 26 мая «Фонтанке» рассказал генеральный директор и член совета директоров предприятия Ильяз Мухутдинов.

«На сегодняшний день у нас семь подтвержденных тестов на коронавирус у работников», — сказал Мухутдинов.

По его словам, после первой нерабочей недели, начиная с 6 апреля, сотрудники фирмы приступили к работе в урезанном составе: сначала 200 человек, затем 500. Часть работников при наличии такой возможности осталась на «удаленке». На протяжении апреля, по его словам, не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

«Вспышка, все-таки, произошла после майских праздников: гуляли, общались. <…> До мая у нас ни одного случая не было. <…> Первый был выявлен 6 мая, остальные после 20 мая», — уточнил Мухутдинов.

Он отметил, что руководство приняло все необходимые меры безопасности, направленные на контроль за эпидемиологической ситуацией: на входе у сотрудников измеряют температуру, проводятся мероприятия по дезинфекции.

На вопрос, планируется ли массовое тестирование работников на коронавирус, Мухутдинов ответил, что такие планы есть, и они уже частично выполняются.

Судостроительная фирма «Алмаз» — ведущий проектант скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, кораблей и судов специального назначения, плавучих доков и других образцов морской техники военного и гражданского назначения. Предприятие работает с гособоронзаказом. Численность персонала составляет более 1000 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Anna.kF
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Агроном аэродрома
Непонятно. "Вспышка" была после "хлопка" или до...
Никита Михалков
а как выявили? люди заболели или что?
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