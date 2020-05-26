Общежитие Политеха превратилось в обсерватор из-за студентов с COVID-19. Запертые на карантин получат по 4000 рублей
В общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30, где проживают иностранные студенты Политехнического университета, организован обсерватор - у некоторых учащихся выявили COVID-19. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба вуза.
«К сожалению, в общежитии университета № 13, где проживают иностранные студенты, выявлены случаи заражения коронавирусом, и в соответствии с предписанием федеральной службы Роспотребнадзора там организован обсерватор», - говорится в сообщении. Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность.
Уточняется, что карантин в здании введён с 22 мая. Если новых случаев заражения не выявят, он продлится до 4 июня. Студенты с симптомами заболевания будут выселяться в отдельное изолированное помещение в другом корпусе.
Также в пресс-службе добавили, что по решению ректора СПбПУ студенты общежития получат дополнительную материальную помощь в размере 4000 рублей. Продукты и товары первой необходимости студентам в заточении будут доставлять волонтёры - после заказа в онлайн-магазине супермаркета, номер заказа нужно будет передать номер заказа и дату получения на волонтёрскую почту.