Общежитие Политеха превратилось в обсерватор из-за студентов с COVID-19. Запертые на карантин получат по 4000 рублей

В общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30, где проживают иностранные студенты Политехнического университета, организован обсерватор - у некоторых учащихся выявили COVID-19. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба вуза.

«К сожалению, в общежитии университета № 13, где проживают иностранные студенты, выявлены случаи заражения коронавирусом, и в соответствии с предписанием федеральной службы Роспотребнадзора там организован обсерватор», - говорится в сообщении. Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность.