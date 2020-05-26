Правительство поручило провести Международный арктический форум в 2021 году в Петербурге

Международный арктический форум «Арктика - территория диалога» пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 26 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«В 2021 году форум провести в г. Санкт-Петербурге», - поручил кабмин.

В распоряжении указано, что в состав организационного комитета по подготовке и проведению форума включены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие.