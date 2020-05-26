В Петербург прибыли первые троллейбусы из крупной закупки «Горэлектротраса». Их ждут на севере города

Как сообщает комитет по транспорту 26 мая, речь идет о 5 троллейбусах «Адмирал» и сочленённых троллейбусах 433030 Vitovt Max II «Белкоммунмаш». Это поставки по разным контрактам: белорусские троллейбусы на условиях лизинга поставляет ООО «Промагролизинг Центр», а «Адмиралы» из Энгельса — «Сбербанк лизинг». «Новый транспорт в ближайшее время должен появиться на троллейбусном маршруте № 31, — говорится в сообщении. — Этот маршрут протяжённостью 11 км соединяет север города с Петроградской стороной и пролегает через четыре станции метро — «Академическая», «Лесная», «Петроградская» и «Спортивная».

Первая партия троллейбусов из поставки 2020 года прибыла в Петербург. Всего планируется увеличить парк на 182 машины.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о закупке 142 троллейбусов в лизинг по трем контрактам. Самый крупный аукцион — на 87 машин — объявлялся трижды; в итоге «Сбербанк лизинг» за 1,9 млрд рублей привезет модель «Адмирал» производства ПК «Транспортные системы». 20 троллейбусов Белкоммунмаша за 613 млн поставит «Промагролизинг центр»; 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Транс-Альфа» из Вологоды — «Сбербанк лизинг» за 691 млн.



Аукцион еще на 40 троллейбусов был объявлен в мае. Максимальная цена контракта — 1,07 млрд рублей.

