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26.05.2020 19:10
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Главный врач скорой Петербурга рассказал, когда точно стоит звонить «03» при коронавирусе

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о симптомах, при которых точно стоит вызывать скорую помощь. А когда лучше обратиться к своему врачу.

«При первых признаках заболевания: повышение температуры, затрудненное дыхание, одышка — обращаться в поликлинику к своему участковому врачу. Если состояние резко ухудшилось, если температура выше 38 градусов, если частота дыхания выше, чем 22–24 (вдоха в минуту), если вы самостоятельно не можете справиться с повышением температуры, тогда безусловно надо обращаться в скорую помощь. Набирать 03, 103», — заявил он 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, у скорой медицинской помощи, как и раньше, установленное время прибытия до пациента — 20 минут. И на станции стараются удержать это время: «Количество задержек составляет 4%».

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Комментарии (2)

krasnonosov
Какой такой коронавирус? путин же отменил его в стране ради своего обнуления. СМИ еще не запретили упоминать это слово?
261705741
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