Главный врач скорой Петербурга рассказал, когда точно стоит звонить «03» при коронавирусе

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о симптомах, при которых точно стоит вызывать скорую помощь. А когда лучше обратиться к своему врачу.



«При первых признаках заболевания: повышение температуры, затрудненное дыхание, одышка — обращаться в поликлинику к своему участковому врачу. Если состояние резко ухудшилось, если температура выше 38 градусов, если частота дыхания выше, чем 22–24 (вдоха в минуту), если вы самостоятельно не можете справиться с повышением температуры, тогда безусловно надо обращаться в скорую помощь. Набирать 03, 103», — заявил он 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».