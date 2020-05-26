Третьей волне «школьных пайков» быть. Поставщики получили спасительный миллиард

Вопрос с майскими продуктовыми наборами решался в последнюю минуту. По данным «Фонтанки», на правительственном уровне были разговоры о том, что в мае, возможно, их больше не будет.

Фото: «Фонтанка.ру» / архив

Продуктовые наборы в Петербурге выдавали с середины апреля — тогда сперва раздали пайки, рассчитанные на 10 дней, с 30 марта по 12 апреля, а спустя примерно неделю — вторые, на 14 дней, с 13 по 30 апреля. Всего, по данным комитета по образованию, школы раздали примерно 550 тысяч наборов. Их общая стоимость превысила 400 млн рублей. Давали их не всем, и состав был разным. Начальная школа получила коробки полностью, но детям из льготных семей достались наборы на 1600 рублей, «простым» детям — за 400. В средней и старшей школе пайки достались только льготникам. Отдельная история — с детскими садами. Там все воспитанники получили наборы примерно по одной цене — из расчета около 160 рублей в сутки. По документам было два набора — сперва за пять дней, а потом за 19. Однако многим выдали все за один раз. Общая сумма — около 3800 рублей на ребенка. Поскольку в садики в Петербурге ходит примерно 250–260 тысяч детей, общие траты на продуктовые наборы для них составили в апреле примерно 1 млрд рублей.



Один из участников рынка питания рассказал «Фонтанке», что еще две недели назад вопрос о майских продуктовых наборах уже обсуждался, были подготовлены составы и их стоимость, но постановление так и не было принято. Тогда же появилось альтернативное решение — выплатить родителям денежную компенсацию за 12 дней дистанционного обучения в мае. В итоге за 5 дней до начала лета, уже после официального окончания учебы, Смольный все же решил выдать детские продуктовые наборы.

И еще утром 26 мая представители управления соцпитания заверили корреспондента «Фонтанки»: никакого решения насчет третьей волны пайков не принято. А спустя примерно час после судьбоносного выступления Александра Беглова поставщики получили от чиновников письма с весьма эмоциональным содержанием.

«Срочно!!!! Коллеги добрый день! По поручению губернатора срочно проводим работу по организации и выдаче наборов за май месяц!!» (пунктуация сохранена. — Прим. ред.). Поставщикам разъяснили, как будет происходить выдача, лишь в самых общих чертах: школьникам — продукты за 9 учебных дней, дошкольникам — за 14. Расчет по ним будет таким же, как и в апреле.



Дополнительная проблема — бюрократическая. Судя по всему, до 26 мая в бюджете действительно не закладывались никакие деньги на соцпитание.

«Срочно высвобождаем ассигнования… Обращаю внимание, что сегодня-завтра высвобождение средств. До 28 мая УСП и КГЗ разрабатывают необходимые комплекты документов», — говорится в экстренной рассылке. Отдельная коллизия — необходимость поправить законодательство: «Сейчас мы срочно вносим изменения в 121 Постановление». В действующей редакции касательно продуктовых наборов в пункте 16–10.1 действительно речь идет лишь об апреле, про май — ни слова. Однако теперь, видимо, придется добавить.

Закончив с юридической частью, чиновники переходят к сути и устанавливают жесткие рамки: «28–29 мая заключение новых контрактов и выдача с 01.06!!! Именно выдача, никаких графиков начала выдачи позже 01.06! Выдать нужно будет в очень ограниченные сроки! Спасибо за понимание, начинаем работу!» — требуют они.

Дистанционное питание

Раздача школьникам и дошколятам продуктовых наборов стала помощью не столько для их родителей, сколько для бизнеса. Перевод из-за коронавируса школ на дистанционное обучение и закрытие детских садов привели к обвалу на рынке организации детского питания в Петербурге. В мае под ударом оказалось около 30 компаний, которые последние годы исправно кормили детей, — их доходы обнулились. Они не попадали под действие антикризисной помощи, так как их коды ОКВЭД не входили в правительственный перечень. Но им надо было содержать многотысячную армию поваров.



Если в апреле хоть каким-то подспорьем для них стала раздача продуктовых наборов, то после длинных майских городские чиновники будто позабыли о них. Практически весь месяц компании находились в подвешенном состоянии, и наконец лишь сегодня, 26 мая, губернатор дал поручение о выдаче. Официальное распоряжение должно появиться 28 мая. Сейчас понятно только то, что бизнесу снова придется делать все впопыхах. Конкурсы будут проведены молниеносно — у единственного поставщика, как и в апреле. По-другому выполнить указание губернатора просто невозможно. А выдать родителям продукты они должны строго 1 июня. Но участники рынка не скрывают своего восторга.

«Мы рады этому событию. Сейчас на рынке и так сложилась непростая ситуация. В прошлом месяце продуктовых наборов хватило хотя бы для окупаемости предприятия. Пусть даже выросла цена всех позиций и увеличилась себестоимость пайков, это все равно намного лучше, чем ничего», — рассказывает один из крупнейших петербургских участников рынка.

В апреле продуктовые наборы были практически единственным источником дохода, который хоть как-то помогал поставщикам держаться на плаву. Поставки социального питания, по расценкам чиновников, практически не приносят прибыли, и основная часть маржи (по закону в пределах 25% за покупные товары и 67% на собственное производство) приходится на продажу обедов нельготным школьникам, а также на торговлю выпечкой и сладостями в столовых. Всего этого в апреле и мае не было.



Никаких плюшек

Совокупный объем рынка поставок продуктов питания в детские учреждения Петербурга составляет около 13–14 млрд рублей в год (это сумма, которую компании получают за питание льготников), из расчета на учебный месяц — около 1,5 млрд рублей. Сейчас фирмы обязали обеспечить школьников продуктовыми наборами на 9 дней и на 14 дней — детские сады. В общей сложности это примерно на 900 млн рублей. Примерно столько они и должны были получить за организацию питания льготников по действующим контрактам за «короткий» май. Ватрушки и сосиски в тесте школьникам с наценкой в 67% продать не удалось, но и на том спасибо.

Начальник Управления социального питания Алексей Барабанщиков считает, что бизнесу была оказана серьезная поддержка. «Несмотря на то, что школы были закрыты, город позволил операторам, которые имеют контракты на организацию горячего питания, реализовать проект по выдаче продуктовых наборов. Для предприятий это достаточно весомая помощь. Как минимум предприятия могли работать», — отмечает глава ведомства.



Организаторы социального питания говорят, что выдача сухих пайков — малоприбыльный бизнес, поскольку предполагает большие затраты на закупку продуктов и небольшую прибыль из-за ограничения наценки на товары.

«Чиновники кричали, что город потратил много миллионов на закупку наборов, хотя по факту это было не совсем так. Все было реализовано силами и средствами компаний. Деньги за апрельские наборы мы начали получать только сейчас — после майских праздников», — рассказывает один из поставщиков школьных обедов.

При этом руководитель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина называет такую поддержку просто смешной. По ее словам, как только было принято решение о создании продуктовых наборов, на всех складах резко подскочили ценники. Поставщики работали со 100%-ным авансированием, компаниям пришлось брать коммерческие кредиты для обеспечения школ и садов продуктовыми наборами.

В Управлении социального питания уверены, что компаниям доступны различные меры поддержки — в том числе получение льготных кредитов на выплату заработной платы. Однако на деле ситуация выглядит иначе. «Организации, которые занимаются детским питанием, с одной стороны, имеют большой штат сотрудников — более 250 человек — и не попадают под категорию малого и среднего бизнеса, а с другой — не являются системообразующими компаниями. Из-за этого никакими мерами поддержки они воспользоваться не могут», — подчеркивает Янина Гришина.



По сусекам

Как отмечает генеральный директор ООО «Альфа-Провиант» Светлана Ланенкова, летом рынок детского питания традиционно уходит в минус — примерно на 60%, — и компании готовятся к этому заранее. Их компания не исключение. Они заранее выделили средства на период отпусков и сейчас дополнительно планируют взять кредит под 2%, чтобы выплатить зарплату сотрудникам.

На данный момент планируется поставка продуктов в детские дежурные сады, если они будут работать. «Конечно, это будет в более суровых условиях проходить — обработка помещений, работа в масках. Учреждения должны будут подготовить так, чтобы в одной группе было не более 12 человек», — отмечает Ланенкова. Обычно в одном районе летом открывается около 20 дежурных садов. Но как будет в этом году, пока неизвестно.

«Мы ожидаем, что с 1 июня будут открываться детские сады и что поставка возобновится хоть в каком-то объеме. С детскими лагерями пока что сохраняется неопределенность. Никто не знает, в какой момент им дадут открыться», — рассказывает директор ООО «База Мария» Евгений Россошанский. Он уверен, что летом они смогут работать только в минус и будут пытаться хоть как-то дотянуть до сентября.

Еще одним видом работы, которым сейчас занимаются компании, остается организация питания в больницах. Как отмечают в АО «Артис-детское питание», там есть свои сложности и дополнительные расходы. Основные траты идут на специальную упаковку питания и на средства индивидуальной защиты.

Как отмечает Янина Гришина, из-за увольнений и отсутствия какой-либо прибыли ситуация будет очень плачевной. «Конечно, контракты будут раскуплены, но кто будет кормить наших детей и чем — это под большим вопросом», — считает эксперт.

В АО «Артис-детское питание» более оптимистично смотрят на происходящее. «Ситуация сложилась неприятная, но в ней нет ничего драматического. Откровенно говоря, по сравнению с теми бизнесами, которые просто закрыты, мы еще находимся в нормальной ситуации», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» представитель фирмы.

Александра Сидоркина для «Фонтанки.ру»

