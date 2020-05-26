После аварии с маршруткой на Бабушкина в больницу увезли пассажирку автобуса
Стали известны подробности столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси, произошедшего днем 26 мая в Невском районе Петербурга. Одной из пассажирок маршрутки потребовалась помощь врачей.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району, ДТП произошло около 13:50 у дома 109 по улице Бабушкина. По предварительным данным, 36-летний водитель автобуса ПАЗ не пропустил автомобиль Hyundai Matrix под управлением 63-летнего мужчины. В результате маршрутка, сбив знак, вылетела на газон.
В аварии пострадала 35-летняя пассажирка маршрутки. С травмами легкой степени тяжести ее доставили в НИИ им. Джанелидзе.