В Петербурге книги, сданные читателям, отправят на карантин. На три дня
Библиотеки Фрунзенского района с 27 мая начнут выдавать книги читателям, но бесконтактно. Сданные после прочтения томики будут трое суток «отдыхать», сообщает 26 мая пресс-служба «ЦБС Фрунзенского района».
В общероссийский день библиотек во Фрунзенском районе начнут бесконтактно обслуживать читателей: выдавать и принимать книги. При этом помещения библиотек останутся по-прежнему закрыты для обслуживания читателей.
Для того чтобы получить книги, читателям нужно заказать необходимые по телефону (с 10.00 до 18.00) или по электронной почте.
«Чтобы получить книги, выбрать наиболее удобное время: библиотеки предлагают запись на каждые пятнадцать минут. В указанное время упакованные в полиэтилен книги будут ждать читателя в вестибюле библиотеки. Каждый десятый читатель получит в подарок от библиотек тканевую сумку на память», — сообщает пресс-служба.
После прочтения книги можно сдать, оставив их в указанном месте в вестибюле библиотеки.
Упаковывать книги библиотекари будут в полиэтиленовую пленку, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Вернувшиеся книги на три дня останутся на карантине в специальном изолированном помещении. Согласно данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях предметов до 72 часов. Этим объясняется необходимый карантин для книг.