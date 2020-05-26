В Петербурге книги, сданные читателям, отправят на карантин. На три дня

Для того чтобы получить книги, читателям нужно заказать необходимые по телефону (с 10.00 до 18.00) или по электронной почте.

В общероссийский день библиотек во Фрунзенском районе начнут бесконтактно обслуживать читателей: выдавать и принимать книги. При этом помещения библиотек останутся по-прежнему закрыты для обслуживания читателей.

Библиотеки Фрунзенского района с 27 мая начнут выдавать книги читателям, но бесконтактно. Сданные после прочтения томики будут трое суток «отдыхать», сообщает 26 мая пресс-служба «ЦБС Фрунзенского района».

«Чтобы получить книги, выбрать наиболее удобное время: библиотеки предлагают запись на каждые пятнадцать минут. В указанное время упакованные в полиэтилен книги будут ждать читателя в вестибюле библиотеки. Каждый десятый читатель получит в подарок от библиотек тканевую сумку на память», — сообщает пресс-служба.



После прочтения книги можно сдать, оставив их в указанном месте в вестибюле библиотеки.



Упаковывать книги библиотекари будут в полиэтиленовую пленку, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Вернувшиеся книги на три дня останутся на карантине в специальном изолированном помещении. Согласно данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях предметов до 72 часов. Этим объясняется необходимый карантин для книг.

