Как горожане отозвались на «эстафету любви» Беглова
Губернатор заранее поздравил петербуржцев с Днем города и запустил флешмоб, предложив поучаствовать в «эстафете признаний в любви к Санкт-Петербургу».
«Фонтанка» присмотрелась к активности горожан и публикует некоторые посты, в том числе те, которые вряд ли попадут на губернаторскую страничку.
Под указанным губернатором хэштегом #Петербургу317 записей не так и много (к шести часам вечера 26 мая набралось несколько десятков), но горожане отнеслись к идее разнообразно. Некоторые проявили себя творчески и взялись за перо. Почти во всех стихотворениях, написанных к 317-й годовщине, сквозит «коронавирусная» тоска — петербуржцам не хватает встреч, любимых кафе, музыкантов на Невском и посетителей в Эрмитаже.
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Добрый день... 27 мая мы празднуем день нашего любимого города ... Для меня это не только город дворцов и туманов , но и моя Родина ...В этом году , к сожалению , праздники проходят далеко не так , как хотелось бы ... Но ... я надеюсь , что скоро все вернется на круги своя - музыканты на Невский , посетители - в Эрмитаж , зрители - в Мариинский , и Радость в наши сердца ... Эти стихи я написала год назад. И сегодня я публикую их снова. Любимому городу посвящается. ⠀ Город белых ночей ⠀ Город белых ночей со стабильно нелетной погодой, Огрызаясь штормами и стонами мартовских вьюг, Не встречает меня хлебом- солью с поклоном у входа, Но я все же лечу, возвращаясь домой, в Петербург. ⠀ Ну а завтра с утра, даже если устроит ненастье С календарной весной свой извечный бессмысленный спор, Я на Невский пойду, и раскроет свои мне объятья, Словно радуясь встрече, прекрасный Казанский собор. ⠀ Город длинной зимы и короткого светлого лета, Продуваемый ветром с Невы, облаченной в гранит, Я пройдусь по твоим величавым надменным проспектам, Где когда- то гулял гениальный кудрявый пиит, ⠀ Улыбаясь прохожим , нахмуренным и незнакомым, Просто так, без причины, и станет понятно мне вдруг, Как соскучилась я, и как здорово все- таки дома... Я вернулась к тебе, мой до боли родной Петербург... ⠀ #петербургу317 #праздник #деньгорода #стих #стихи #стихотворение #поэзия #поэтесса #женщинапоэт #женскиемысли #любимыйгород #петербург317 #спб #дом #роднойгород
Заявленные как тема эстафеты признания в любви не всегда звучат высоким штилем — например, пользователь Евгений Рудометов поздравил город «с днюхой» и поблагодарил «за поребрики и парадные».
Без стихов, но с искренним порывом на призыв отреагировали родители юного петербуржца Елисея, вывесив запись его пожеланий Северной столице стать культурным центром сразу всего мира.
Помимо сюсюкательных сюжетов, затронули горожане и актуальное, отметив, что в качестве «подарка» с фасада жилого дома на Кирочной улице «самопроизвольно» отвалились аж четыре балкона сразу, а напротив с трудом созданного музея Бродского завхоз школы велела закрасить портрет нобелевского лауреата. (Насколько опрометчивым было это решение, можно посмотреть в подборке здесь.)
С помощью флешмоба горожане пытаются и обратить внимание губернатора на личное — мама больного ДЦП ребенка поделилась своим настроением накануне праздника и рассказала про закрытые центры реабилитации, проблемы с транспортом и дежурные детсады, которые детей-инвалидов безработных мам на время пандемии не принимают. «Господа, вы серьёзно, про настроение в день города????
Как вы считаете есть ли оно? Или вы не понимаете как мы живём с детьми инвалидами, у которых регрессы от самоизоляции?» — спрашивает губернатора петербурженка (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Возможно, ответ она сможет прочесть на странице Беглова 27 мая. Губернатор обещал опубликовать понравившиеся ему записи в день праздника.
317-летие со дня основания Петербурга в этом году в основном пройдет в онлайн-формате, например DrumПарад планирует установить мировой рекорд в онлайне «Фонтанки».
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