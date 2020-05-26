Губернатор заранее поздравил петербуржцев с Днем города и запустил флешмоб, предложив поучаствовать в «эстафете признаний в любви к Санкт-Петербургу».

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» присмотрелась к активности горожан и публикует некоторые посты, в том числе те, которые вряд ли попадут на губернаторскую страничку.

Под указанным губернатором хэштегом #Петербургу317 записей не так и много (к шести часам вечера 26 мая набралось несколько десятков), но горожане отнеслись к идее разнообразно. Некоторые проявили себя творчески и взялись за перо. Почти во всех стихотворениях, написанных к 317-й годовщине, сквозит «коронавирусная» тоска — петербуржцам не хватает встреч, любимых кафе, музыкантов на Невском и посетителей в Эрмитаже.

Заявленные как тема эстафеты признания в любви не всегда звучат высоким штилем — например, пользователь Евгений Рудометов поздравил город «с днюхой» и поблагодарил «за поребрики и парадные».

Без стихов, но с искренним порывом на призыв отреагировали родители юного петербуржца Елисея, вывесив запись его пожеланий Северной столице стать культурным центром сразу всего мира.

Помимо сюсюкательных сюжетов, затронули горожане и актуальное, отметив, что в качестве «подарка» с фасада жилого дома на Кирочной улице «самопроизвольно» отвалились аж четыре балкона сразу, а напротив с трудом созданного музея Бродского завхоз школы велела закрасить портрет нобелевского лауреата. (Насколько опрометчивым было это решение, можно посмотреть в подборке здесь.)

С помощью флешмоба горожане пытаются и обратить внимание губернатора на личное — мама больного ДЦП ребенка поделилась своим настроением накануне праздника и рассказала про закрытые центры реабилитации, проблемы с транспортом и дежурные детсады, которые детей-инвалидов безработных мам на время пандемии не принимают. «Господа, вы серьёзно, про настроение в день города????

Как вы считаете есть ли оно? Или вы не понимаете как мы живём с детьми инвалидами, у которых регрессы от самоизоляции?» — спрашивает губернатора петербурженка (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).



Возможно, ответ она сможет прочесть на странице Беглова 27 мая. Губернатор обещал опубликовать понравившиеся ему записи в день праздника. 317-летие со дня основания Петербурга в этом году в основном пройдет в онлайн-формате, например DrumПарад планирует установить мировой рекорд в онлайне «Фонтанки». Торжественный залп из пушки Петропавловской крепости в этом году дадут медики. По словам президента, Россия преодолела пик заболеваемости коронавирусом. На июль назначены парад в честь Дня Победы и шествие Бессмертного полка.