Пространство «Я» и «Мы». Города создают новый формат совместной жизни

Сегодня легко сняться с места и так же легко с одним рюкзаком заселиться в юнит в коливинге без лишних вещей — все есть на месте. Личный номер — это пространство «Я». А еще в коливинге есть общественное пространство «Мы» — это лобби, кафе, коворкинг, где люди общаются.



К появлению коливингов привело сразу несколько изменений в общественной жизни последнего времени. По мнению экспертов Becar Asset Management, в недалеком будущем до 70% населения земли может сконцентрироваться в городах, что повлияет на городской рынок жилья. Все больше населения перетекает в города, и это уже привело к двум последствиям — концентрации всей общественной жизни в центрах городов и сокращению средней площади номера для жизни. Центр — это пешеходная доступность до всех необходимых объектов, прежде всего, налаженные маршруты и инфраструктура, экономия времени. А сокращение средней площади — общемировой тренд. Так, например, по данным наших аналитиков, в Нью- Йорке средняя площадь юнита уже сократилась с 30 до 25 кв.м. В Париже этот показатель уже равен 19 кв.м, хотя недавно еще был 25 метров. Это связано с тем, что вещей у клиентов формата коливинга все меньше, они не обременены имуществом и передвигаются налегке. Им более важна площадь для совместного времяпрепровождения, так что под общественные пространства коливинги стали выделять больше места. Сегодня это в среднем 15 «квадратов» общественных площадей на 15 квадратов жилой площади. Заполняемость коливингов в среднем по миру — 94%, что очень высокий показатель.

Приток спроса увеличил стоимость аренды жилья в городах. Исследования департамента аналитики Becar Asset Management показало, что например, арендные ставки в Берлине с 2004 года выросли на 140%, в Амстердаме недвижимость подорожала на 20,8% только в 2018 году - то есть это тоже общемировой тренд. Раньше думали, что этот фактор плюс развитие интернета породит миграцию в деревни и за город, однако этого не происходит — просто сокращается жилплощадь, виден тренд к микроливингам. Можно сказать, что маятник качнулся в обратную сторону — от стремления к отдельной квартире и максимальной индивидуализации — в сторону общения и совместного владения имуществом. Кроме того, развитые страны и крупные города столкнулись с проблемой одиночества. Поскольку отношение к собственности изменилось, современное поколение не привязывается к одному месту, в том числе и месту работы, часто переезжает, и потребность в общении возрастает.

Сегодня постояльцы коливингов в основном — люди от 20 до 40 лет. Как правило, это молодые одиночки или пара без детей, которые осваиваются в самостоятельной жизни, отдельно от родителей и вдали от родного города, и нуждаются в сообществе. Как правило, как только люди обзаводятся семьями, они переезжают в собственные дома и квартиры, меняют центр на пригороды.



Коливинг — это не просто аренда юнита, а жилье как сервис. Также в коливингах обязателен ивент-менеджер который отвечает за событийное наполнение.



В развитии коливингов можно проследить ряд трендов — например, развитие сетевых проектов по миру, хотя до России пока ни один не дошел. Другой тренд — приспособление старых зданий гостиниц и промышленных объектов под коливинги вместо строительства новых. В частности, мы в Москве реализуем именно такой проект.



В Петербурге Becar открывает один из первых подобных проектов в постоветском пространстве — коливинг Vertical We&I. Следующий коливинг мы строим на улице Орджоникидзе. С точки зрения инвестиций это может стать альтернативой знакомому инструменту — студии или бабушкиной однушке, к тому же, тратить время на управление не придется.



Я считаю, что коронавирус станет хорошей проверкой таких проектов на успешность. Сейчас в мире вакансия арендных форматов выросла, но потери коливингов на общем фоне маленькие. Средняя дневная загрузка в наших существующих проектах сейчас составляет 37%, этого удалось добиться за счет привлечения долгосрочных арендаторов.



В перспективе взрывной рост коливингов, скорее всего, пойдет по тому же сценарию, что и у коворкингов, бум которых мы видели после кризиса в 2008. Так же, как и на рынке отелей, сформируются международные сети, различия по звездности, стилю, дизайну. Мы в Becar уверены, что в ближайшие годы этот формат будет все более популярным.



Vertical We&I — застройщик ООО «ИНТЕРРОСТ», проектная декларация на сайте https://vertical-invest.ru/about/documents



Coasis и коливинг YouCо (Гостиничный комплекс на Орджоникидзе) – застройщик ООО «Орджоникидзе, 44», проектная декларация на сайте https://ord44.ru/

