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26.05.2020 17:23
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Минфин выделил более 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Министерство финансов РФ перечислило деньги для выплат семьям с детьми, из которых большая часть уйдет на обещанные Путиным пособия в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет включительно.

«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.

Более 197 миллиардов рублей уйдут на выплаты детям в возрасте от 3 до 16 лет. Еще 24,9 миллиарда направлены в ПФР для «расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет».

На обещанное Владимиром Путиным пособие в 10 тысяч рублей уже подано более 10 миллионов заявлений. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился обеспечить готовность выплат уже с июня.

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