Минфин выделил более 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Министерство финансов РФ перечислило деньги для выплат семьям с детьми, из которых большая часть уйдет на обещанные Путиным пособия в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 15 лет включительно.



«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению Правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми», — сообщается на сайте ведомства.



Более 197 миллиардов рублей уйдут на выплаты детям в возрасте от 3 до 16 лет. Еще 24,9 миллиарда направлены в ПФР для «расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет».

