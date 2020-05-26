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26.05.2020 15:05
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Шойгу доложил Путину о процессе разработки в ВС вакцины от коронавируса

Президент России в ставшем, по его словам, уже привычным формате видеоконференции провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, на котором обсуждались испытания вакцины.

«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца. Окончание данных работ 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля», — заявил 26 мая Сергей Шойгу в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Минобороны принимает участие в борьбе с пандемией. Войска РХБ защиты уже дезинфицировали 95 тысяч объектов. Также были открыты 16 многопрофильных центров для борьбы с COVID-19, в том числе в Пушкине.

По словам Шойгу, производственные мощности оборонного комплекса из-за пандемии задействованы сейчас на 72%.

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Комментарии (4)

Zubada
очень интересные испытания вакцины сроком в два месяца... при том что на качественное испытание требуется от года.. а в идеале лет 5. что бы выявить все побочки. Думаю, вакцина будет такая же как и отечественные аппараты ивл. ну нафиг.
CET
Ну уж если наши славные военные медики взялись за создание вакцины против корона вируса, тогда граждане России могут спать спокойно. Спите спокойно, товарищи ...
efela
Может не надо? ИВЛ Авента уже разработали "специалисты ведомоства"
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