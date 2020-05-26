Шойгу доложил Путину о процессе разработки в ВС вакцины от коронавируса

Президент России в ставшем, по его словам, уже привычным формате видеоконференции провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, на котором обсуждались испытания вакцины.



«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца. Окончание данных работ 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля», — заявил 26 мая Сергей Шойгу в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Минобороны принимает участие в борьбе с пандемией. Войска РХБ защиты уже дезинфицировали 95 тысяч объектов. Также были открыты 16 многопрофильных центров для борьбы с COVID-19, в том числе в Пушкине.