Путин подписал поправки в закон об ОСАГО. В РСА пояснили, какие нарушения ПДД повлияют на цену полиса

Новая редакция закона продолжает курс на индивидуализацию тарифов ОСАГО, начатый в 2019 году расширением ценового коридора и измененным порядком определения коэффициентов, и вводит новый фактор — наличие грубых нарушений ПДД. Как разъяснили 26 мая в Российском союзе автостраховщиков, таких нарушений, влияющих на стоимость полиса, несколько.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО, которые индивидуализируют тарифы «автогражданки», в том числе и норму, которая временно разрешает покупать полис ОСАГО без диагностической карты, внесенную ко второму чтению законопроекта в связи с коронавирусными ограничениями.

Такие обстоятельства, как состояние опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования или оставление места ДТП, при заключении договора ОСАГО страховщики могут учитывать еще год после окончания срока наказания. Также на базовый тариф может повлиять наличие неоднократных нарушений ПДД в течение года до заключения договора ОСАГО, а именно: проезд на красный, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но учитываться они могут, только если были зафиксированы не камерами и не повлияли на коэффициент «бонус-малус».

«Коронавирусная» поправка разрешает до 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без предоставления диагностической карты. Это было сделано в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса не все автовладельцы могут пройти техосмотр и, соответственно, получить диагностическую карту. Но после отмены режима повышенной готовности страхователь должен будет в течение 30 дней провести техосмотр своего ТС и представить диагностическую карту страховщику.