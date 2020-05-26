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26.05.2020 14:44
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С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов

С начала пандемии коронавируса количество долларовых миллиардеров в России выросло с 99 до 101, а их совокупное состояние увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд. Об этом 26 мая пишет Forbes.

По информации бизнес-издания, состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период возросло на $22,6 млрд — до $109,5 млрд.

Больше других разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, увеличив свое состояние с $19,7 до $26,1 млрд. За ним следуют председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (с $17,1 млрд до $22,5 млрд), совладелец НЛМК Владимир Лисин (с $18,1 млрд до $21 млрд), президент «Северстали» Алексей Мордашов (с $16,8 млрд до $19,1 млрд), а также совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (с $15,2 млрд до $20,8 млрд).

В числе тех, кто преодолел отметку в миллиард долларов и вернулся в список Forbes, председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.

В глобальном масштабе за время пандемии сильнее всего выиграли те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с Интернетом. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос прибавили к своим состояниям $31,8 млрд и $30 млрд соответственно.

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Комментарии (3)

***_555
И все российские - торговцы общими ресурсами.
iphonedimona
Есть закон сохранения. Количество денег в природе определено. Если у кого-то прибавился миллион, он возник не из воздуха, этот миллион отнят у других людей. Эти миллиарды отняты у нас с вами. Но нам будут лгать, что они честно заработаны.
Михаил Азаров
Ну вот! Наконец то хоть одна позитивная новость. :)
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