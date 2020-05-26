С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов

С начала пандемии коронавируса количество долларовых миллиардеров в России выросло с 99 до 101, а их совокупное состояние увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд. Об этом 26 мая пишет Forbes.



По информации бизнес-издания, состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период возросло на $22,6 млрд — до $109,5 млрд.



Больше других разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, увеличив свое состояние с $19,7 до $26,1 млрд. За ним следуют председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (с $17,1 млрд до $22,5 млрд), совладелец НЛМК Владимир Лисин (с $18,1 млрд до $21 млрд), президент «Северстали» Алексей Мордашов (с $16,8 млрд до $19,1 млрд), а также совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (с $15,2 млрд до $20,8 млрд).

