С начала пандемии коронавируса российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов
С начала пандемии коронавируса количество долларовых миллиардеров в России выросло с 99 до 101, а их совокупное состояние увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд. Об этом 26 мая пишет Forbes.
По информации бизнес-издания, состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период возросло на $22,6 млрд — до $109,5 млрд.
Больше других разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, увеличив свое состояние с $19,7 до $26,1 млрд. За ним следуют председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (с $17,1 млрд до $22,5 млрд), совладелец НЛМК Владимир Лисин (с $18,1 млрд до $21 млрд), президент «Северстали» Алексей Мордашов (с $16,8 млрд до $19,1 млрд), а также совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (с $15,2 млрд до $20,8 млрд).
В числе тех, кто преодолел отметку в миллиард долларов и вернулся в список Forbes, председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.
В глобальном масштабе за время пандемии сильнее всего выиграли те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с Интернетом. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос прибавили к своим состояниям $31,8 млрд и $30 млрд соответственно.