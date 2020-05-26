ГУП «ТЭК» не будет отключать летом от тепла больницы, где лечат пациентов с коронавирусом

На время планово-профилактических работ на энергоисточниках компания будет обогревать стационары при помощи мобильных котельных. Об этом говорится в сообщении ГУП «ТЭК» за 26 мая.



«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе на фоне распространения коронавирусной инфекции руководством ТЭКа было принято решение не ограничивать подачу горячей воды в 13 лечебных учреждений, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом. Большинство из них будут обеспечены ГВС на период ППР при помощи передвижных блок-модульных котельных предприятия. Среди таких объектов здравоохранения — больница им. Боткина , Александровская больница и городская больница Святого Георгия», — сообщает пресс-служба ГУПа.

