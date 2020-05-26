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26.05.2020 13:33
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ГУП «ТЭК» не будет отключать летом от тепла больницы, где лечат пациентов с коронавирусом

На время планово-профилактических работ на энергоисточниках компания будет обогревать стационары при помощи мобильных котельных. Об этом говорится в сообщении ГУП «ТЭК» за 26 мая.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе на фоне распространения коронавирусной инфекции руководством ТЭКа было принято решение не ограничивать подачу горячей воды в 13 лечебных учреждений, задействованных в лечении пациентов с коронавирусом. Большинство из них будут обеспечены ГВС на период ППР при помощи передвижных блок-модульных котельных предприятия. Среди таких объектов здравоохранения — больница им. Боткина, Александровская больница и городская больница Святого Георгия», — сообщает пресс-служба ГУПа.

Компания с 14 мая приступила к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Посмотреть график отключений можно на специальном сервисе, где нужно ввести район, улицу и номер дома.

В течение лета, до 20 августа, «ТЭК» планирует провести 263 проверки сетей в 16 районах Санкт-Петербурга, а также Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Всего запланирован ремонт 278 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов.

Без отключения ГВС в 2020 году пройдут ремонтные работы, в зоне которых окажется 4,2 тыс. жилых домов. Подача горячей воды в этих зданиях будет ограничена только во время гидравлических испытаний, то есть на срок от 1 до 4 дней.

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