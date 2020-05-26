Пневмония не только у людей: в «Велесе» спасают больного лосёнка

Сразу несколько зверят со сложной судьбой попали в карантинный центр «Велес» за последние дни.

Алиса — пятый лосёнок по счёту, поступивший в «Велес» в мае, рассказывает центр в своём паблике «ВКонтакте» 26 мая. Алиса очень плохо себя чувствует и почти не ест, у неё пневмония и болит желудок, она маленькая и слабенькая для своего возраста. «Пневмония убивает малышку, а лечение убивает пищеварение, и так по кругу», — рассказывают зоологи. Но они верят, что Алиса поправится, её организм уже начал активно реагировать на курс лечения.

У Дианы застрелили маму, саму её продали людям, а те привезли в «Велес».

Ещё один новенький — лисёнок, которого собака достала из норы. В центр он попал в критическом состоянии с подозрением на перелом шеи или основания черепа.

Однако после интенсивной терапии и частичного снятия отёка лисёнку стало лучше: он начал шевелиться и очень много разговаривает, когда чем-то недоволен.