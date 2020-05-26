Сотрудники ГИБДД Василеостровского района утром 26 мая задержали «Шкоду Октавию», попавшую на видеозапись с хулиганами, которые в ночь на 25 мая решили пожарить сосиски на Вечном огне в Кронштадте.

Как стало известно «Фонтанке», автомобиль был остановлен около 11 утра. За рулем иномарки находился мужчина, который ранее был лишен прав. На данный момент мужчину доставляют в суд, где будет решаться вопрос о нарушении правил дорожного движения.

Затем мужчину ждут в полиции Кронштадтского района, где со вчерашнего дня ищут вандалов, развлекавшихся у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади. По первоначальной версии, мужчина с двумя подругами решил теплым майским вечером поехать на «взморье». И единственный огонь, который они нашли для «шашлыков», оказался Вечным.