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26.05.2020 12:47
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На Васильевском задержана машина, на которой приехали вандалы, жарившие сосиски на Вечном огне в Кронштадте

Сотрудники ГИБДД Василеостровского района утром 26 мая задержали «Шкоду Октавию», попавшую на видеозапись с хулиганами, которые в ночь на 25 мая решили пожарить сосиски на Вечном огне в Кронштадте.

«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке», автомобиль был остановлен около 11 утра. За рулем иномарки находился мужчина, который ранее был лишен прав. На данный момент мужчину доставляют в суд, где будет решаться вопрос о нарушении правил дорожного движения.

Затем мужчину ждут в полиции Кронштадтского района, где со вчерашнего дня ищут вандалов, развлекавшихся у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади. По первоначальной версии, мужчина с двумя подругами решил теплым майским вечером поехать на «взморье». И единственный огонь, который они нашли для «шашлыков», оказался Вечным.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, задержанного зовут Николай, он 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию. Девушек разыскивают.

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Комментарии (13)

mynine
При чем тут "вандалы" ?!

В словаре написано "вандал - разрушитель культурных ценностей". Разве что-то было разрушено? Да, поведение неумное и некультурное. Но это никак не вандализм и наказывать кроме как порицанием не за что.

Вот снесение домов в городе, скверов, исторического облика, путем встраивания кошмарных зданий на наши улицы - это действительно вандализм по определению - разрушение культуры.

Но что-то я не слышал чтобы городских чиновников ловили на улицах и подыскивали статью...
Ser_N0771
А может могилу убрать из центра города...
Vahmistroff
Очередная буря в стакане воды!
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