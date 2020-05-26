После пожара в Выборге, где погибли шесть детей, обвинения в халатности предъявили чиновнице. Она знала о неисправной проводке

Как сообщает управление Следственного комитета региона 26 мая, обвинения предъявлены начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Выборгский район». По информации с сайта МО, возглавляет этот отдел Юлия Анисимова.

Следствие просит отправить под домашний арест чиновницу из комиссии по делам несовершеннолетних Выборгского района Ленобласти. Ее обвиняют в халатности, которая привела к смерти шестерых детей.

По версии следствия, она еще с марта 2019 года знала, что в доме, где жила многодетная семья, были проблемы с проводкой, дети воспитывались в антисанитарных условиях и спали на мансарде, которая для этого не предназначена. Приходила в этот дом комиссия и раньше, но «условия проживания несовершеннолетних в семье надлежащим образом не были обследованы».



Нарушения устранены не были, вышестоящее руководство, по версии СК, начальник отдела в известность о ситуации не поставила. Как следствие — пожар и восемь погибших.



Как сообщалось ранее, в момент возгорания в доме на Малой Водяной улице в Выборге было девять человек — шесть девочек в возрасте от месяца до девяти лет, их родители и брат матери. Выбраться из огня смог только последний. В этот день, 28 апреля, отец семейства отмечал день рождения.



Кроме обвинений в халатности, после пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

