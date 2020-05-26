Читатели «Фонтанки» сообщают о возгорании утром 26 мая в Петродворце, дымом от которого закрыло президентскую резиденцию. МЧС уточняет, что горел частный дом.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, возгорание на улице Нижняя Колония поступило в дежурную службу около 4 утра. Горел частный жилой дом размером 10х12 по всей площади. В пять утра возгорание было локализовано.



В результате пожара пострадали 2 человека. Читатели уточняют, что это семейная пара, которая жила в доме.

