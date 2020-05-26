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26.05.2020 10:06
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Два человека пострадали при пожаре на юге Петербурга. Константиновский заволокло черным дымом

Читатели «Фонтанки» сообщают о возгорании утром 26 мая в Петродворце, дымом от которого закрыло президентскую резиденцию. МЧС уточняет, что горел частный дом.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, возгорание на улице Нижняя Колония поступило в дежурную службу около 4 утра. Горел частный жилой дом размером 10х12 по всей площади. В пять утра возгорание было локализовано.

В результате пожара пострадали 2 человека. Читатели уточняют, что это семейная пара, которая жила в доме.

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