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26.05.2020 09:03
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СМИ: Тренера сборной России по ММА задержали по подозрению в организации убийства

Сотрудники правоохранительных органов задержали заслуженного тренера России Владимира Осию, утверждает 26 мая ТАСС со ссылкой на источники.

По информации агентства, тренера задержали по подозрению в организации убийства. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Владимир Осия более 10 лет является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Изначально Осия тренировал его в боевом самбо, боец под руководством Осии становился чемпионом России и чемпионом мира в этой дисциплине. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.

В 2019 году сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
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