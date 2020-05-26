СМИ: Тренера сборной России по ММА задержали по подозрению в организации убийства
Сотрудники правоохранительных органов задержали заслуженного тренера России Владимира Осию, утверждает 26 мая ТАСС со ссылкой на источники.
По информации агентства, тренера задержали по подозрению в организации убийства. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Владимир Осия более 10 лет является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Изначально Осия тренировал его в боевом самбо, боец под руководством Осии становился чемпионом России и чемпионом мира в этой дисциплине. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.
В 2019 году сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.