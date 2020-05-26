В Невском районе Санкт-Петербурга ночью завершился ремонт на трубопроводе у дома 6 по Прибрежной улице, где накануне был туманный прорыв.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты компании заменили 20 метров ненадёжного участка и провели диагностику нового трубопровода. Обеспечение потребителей теплоснабжением и горячей водой сейчас осуществляется в штатном режиме. Работы закончились 26 мая в 1:30.

Для корректировки платы за горячее водоснабжение жильцы домов, попавших в зону дефекта, могут обращаться в свою управляющую организацию, отмечает «Теплосеть».