FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 07:45
0
Печать

Энергетики в Рыбацком заменили трубу, выпустившую горячую реку на дорогу

В Невском районе Санкт-Петербурга ночью завершился ремонт на трубопроводе у дома 6 по Прибрежной улице, где накануне был туманный прорыв.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты компании заменили 20 метров ненадёжного участка и провели диагностику нового трубопровода. Обеспечение потребителей теплоснабжением и горячей водой сейчас осуществляется в штатном режиме. Работы закончились 26 мая в 1:30.

Для корректировки платы за горячее водоснабжение жильцы домов, попавших в зону дефекта, могут обращаться в свою управляющую организацию, отмечает «Теплосеть».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /  vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний