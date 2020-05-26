Эпидемиолог: Создать уникальную вакцину от коронавируса невозможно. Она будет отличаться для разных групп населения
Создание одинаковой для всех вакцины от коронавируса не представляется возможным. Об этом 25 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Должна быть доказана, прежде всего, безопасность, а не только иммуногенность для разных групп населения: для 65+, для лиц моложе, для беременных, для детей разного возраста. Это не значит, что появится одна универсальная вакцина, которая будет способна защищать и детей, и беременных, и лиц молодого, и пожилого возраста», - уточнил Горелов (цитата по ТАСС).
Начинать вакцинацию следует с людей из группы риска, у которых есть хронические заболевания, добавил он.
Напомним, ранее сегодня директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в сентябре.