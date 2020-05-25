В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в многолетнем растлении дочери. Вместо отдела СК он оказался в реанимации

Следственный отдел СК по Выборгскому району Ленобласти 25 мая задержал мужчину, который, по заявлению его совершеннолетней дочери, насиловал её с малолетства. Перспектива тюрьмы его не прельстила, сообщает 47News.



По данным издания, 21-летняя девушка обратилась к следователям с заявлением. По её словам, отец растлевал её на протяжении многих лет, это началось в детстве и продолжалось даже после совершеннолетия. Следователи отреагировали быстро - в отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК - «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В тот же день его задержали. Подозреваемого увезли прямо с работы, где он трудился в должности охранника.