В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в многолетнем растлении дочери. Вместо отдела СК он оказался в реанимации
Следственный отдел СК по Выборгскому району Ленобласти 25 мая задержал мужчину, который, по заявлению его совершеннолетней дочери, насиловал её с малолетства. Перспектива тюрьмы его не прельстила, сообщает 47News.
По данным издания, 21-летняя девушка обратилась к следователям с заявлением. По её словам, отец растлевал её на протяжении многих лет, это началось в детстве и продолжалось даже после совершеннолетия. Следователи отреагировали быстро - в отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК - «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В тот же день его задержали. Подозреваемого увезли прямо с работы, где он трудился в должности охранника.
Однако на подходе к отделу СК мужчина достал нож. С ранением груди его доставили в реанимацию. Уточняется, что его жизни ничто не угрожает.
Поскольку процессуально преступление относится к длящимся, в будущем квалификацию дела могут пересмотреть и возбудить новые уголовные дела - на каждый из периодов жизни потерпевшей в зависимости от возраста.