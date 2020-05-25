Больница Святого Георгия покупает еще 40 аппаратов ИВЛ за 100 млн. В этот раз китайские
Петербургская больница Святого Георгия заключила контракт на поставку 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. Каждый стоит 2,46 млн рублей.
Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок 25 мая, подрядчик — петербургское ООО «Лабораторный медицинский продукт» (ЛМП). Согласно договору, компания должна поставить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких SV 300 Mindray китайского производства. Общая стоимость — 98,3 млн рублей.
Учредителями ООО ЛМП являются Екатерина Лакушенко и Монзер Эль-Хараке. Судя по СПАРК, компания давно работает с городскими учреждениями здравоохранения. В мае она уже успела заключить крупный контракт с больницей Святого Георгия на поставку мониторов пациента. На сайте компании указано, что она является эксклюзивным поставщиком товаров компании Mindray и Plastilab.
Напомним, особый интерес новости об аппаратах ИВЛ в больнице Святого Георгия стали вызывать после пожара 12 мая, унесшего жизни шести человек. По предварительной версии, причиной мог стать воспламенившийся в палате аппарат ИВЛ «Авента-М», который производится дочерними структурами госкорпорации «Ростех». Губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись «Авента-М». В самой больнице Святого Георгия, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования и заказали новые, на этот раз немецкие.