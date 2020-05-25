ВОЗ: Мир только в середине первой волны пандемии коронавируса. Стоит ждать второго пика заболеваемости

Мир находится только в середине первой волны пандемии коронавируса. Об этом 25 мая заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет «Интерфакс».



Он уточнил, что на это указывает ситуация в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. При этом в ближайшем будущем может произойти новый пик заболеваемости, уверен представитель ВОЗ.



«Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 — прим. ред.), такое происходило с пандемиями в прошлом... При пандемии испанского гриппа. Мы получили второй пик, не обязательно вторую волну», - подчеркнул Райан.

