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25.05.2020 21:12
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ВОЗ: Мир только в середине первой волны пандемии коронавируса. Стоит ждать второго пика заболеваемости

Мир находится только в середине первой волны пандемии коронавируса. Об этом 25 мая заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что на это указывает ситуация в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. При этом в ближайшем будущем может произойти новый пик заболеваемости, уверен представитель ВОЗ.

«Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 — прим. ред.), такое происходило с пандемиями в прошлом... При пандемии испанского гриппа. Мы получили второй пик, не обязательно вторую волну», - подчеркнул Райан.

Он добавил, что все страны в мире должны продолжать активное тестирование на коронавирус, чтобы отследить пути его распространения и избежать второго пика инфекции.

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Комментарии (5)

261701171
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Al20
Пока не продавят принудительную вакцинацию они не успокоятся.
Агроном аэродрома
"Мир", это тот "мир", о котором писал Толстой?
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