Паспорт в столице предложат заменить приложением. С москвичей — отпечатки пальцев

Минэкономразвития предложило москвичам заменить паспорт приложением на телефоне. Предполагается, что «Мобильный идентификатор» получится использовать при обращении в полицию, налоговую, покупке билетов на самолёты и поезда внутри страны, а также при получении других «государственных, муниципальных и иных услуг».



О будущем эксперименте 25 мая со ссылкой на соответствующий документ пишет Meduza. Провести тестирование системы власти столицы собираются с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года.



Чтобы стать пользователями «идентификатора», москвичам придётся посетить «пилотный многофункциональный центр» с настоящим паспортом и сдать биометрические данные.

