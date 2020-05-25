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25.05.2020 19:33
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Паспорт в столице предложат заменить приложением. С москвичей — отпечатки пальцев

Минэкономразвития предложило москвичам заменить паспорт приложением на телефоне. Предполагается, что «Мобильный идентификатор» получится использовать при обращении в полицию, налоговую, покупке билетов на самолёты и поезда внутри страны, а также при получении других «государственных, муниципальных и иных услуг».

О будущем эксперименте 25 мая со ссылкой на соответствующий документ пишет Meduza. Провести тестирование системы власти столицы собираются с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года.

Чтобы стать пользователями «идентификатора», москвичам придётся посетить «пилотный многофункциональный центр» с настоящим паспортом и сдать биометрические данные.

Вечером в понедельник документ был удалён с портала проектов нормативных правовых актов. Ознакомиться с ним подробнее «Фонтанке» не удалось.

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Комментарии (2)

Kot Piter
Уже не знают, какими "легальными" способами загнать всех на чипизацию! =/
krasnonosov
Пора уже чип в затылок вживлять при рождении. Подошел, согнулся, ответственный товарищ отсканировал ваши данные, разогнулся, пошел дальше. Удобно!
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