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25.05.2020 18:12
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X5 Retail Group прокомментировала крысиный ужин в «Пятёрочке» во 2-м Рабфаковском переулке

Супермаркет «Пятёрочка» в Невском районе Петербурга был обработан от грызунов. Об этом 25 мая рассказали в X5 Retail Group, прокомментировав видео, на котором жирные крысы ужинают виноградом в их магазине.

«После обнаружения грызунов в магазине по адресу: 2-й Рабфаковский пер., 22, была проведена двойная дератизация, магазин закрыт на полную дезинфекцию и не будет открыт, пока администрация не убедится в отсутствии грызунов и чистоте магазина. Проводим переговоры с собственниками соседних помещений и управляющей компанией о необходимости ремонта и полной дезинфекции принадлежащих им помещений и подвалов», — сообщили в компании, добавив, что приносят извинения гостям, которым с этой ситуацией пришлось столкнуться.

Ролик, в котором две большие крысы сидят на стеллаже с фруктами, начало массово расходиться по соцсетям в понедельник. Местные жители утверждают, что не в первый раз видят там грызунов.

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Комментарии (8)

VictorW
У нас в Пятерочке на Наставников, 3 вечерами часто м/встретить в хлебном отделе. И ничего, они едят, мы покупаем ...
вадики
Дык у нас всё равно деняк на виноград нету!Правительство леняк не даёт!Так не доставайся оно никому-пусть хоть мыши толстые поедят!
Nafanka
Раньше не просто так при каждом магазине было несколько кошек, при том, что и СЭС работала... Всех кошек перевели, ждите сидение на самоизоляции почище, чем Ковид...
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