X5 Retail Group прокомментировала крысиный ужин в «Пятёрочке» во 2-м Рабфаковском переулке

Супермаркет «Пятёрочка» в Невском районе Петербурга был обработан от грызунов. Об этом 25 мая рассказали в X5 Retail Group, прокомментировав видео, на котором жирные крысы ужинают виноградом в их магазине.



«После обнаружения грызунов в магазине по адресу: 2-й Рабфаковский пер., 22, была проведена двойная дератизация, магазин закрыт на полную дезинфекцию и не будет открыт, пока администрация не убедится в отсутствии грызунов и чистоте магазина. Проводим переговоры с собственниками соседних помещений и управляющей компанией о необходимости ремонта и полной дезинфекции принадлежащих им помещений и подвалов», — сообщили в компании, добавив, что приносят извинения гостям, которым с этой ситуацией пришлось столкнуться.

