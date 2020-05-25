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25.05.2020 17:54
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Федун: Легкие поражены, но буду долечиваться дома. Владелец «Спартака» рассказал, что выписался из больницы после коронавируса

Вице-президент «Лукойла» и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выписался из больницы, несмотря на то, что еще не полностью вылечился от коронавируса. В интервью ТАССу в понедельник, 25 мая, бизнесмен рассказал, что продолжит лечение дома.

«Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», - рассказал Федун. Напомним, его госпитализировали 7 мая.

Леонид Федун — один из богатейших россиян. Он занимает 20-е место в списке самых успешных бизнесменов России по версии Forbes. Владелец «Спартака» с 2003 года.

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Комментарии (2)

Никита Михалков
наверное, в коридоре лежал. решил, что дома лучше.
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