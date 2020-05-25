Испания отменяет обязательный карантин для приезжих с 1 июля

Власти Испании с 1 июля отменяют карантин для иностранных туристов. Международные передвижения в пределах Евросоюза планируют возобновлять аккуратно и «постепенно».
О будущих изменениях 25 мая пишет издание ElEconimista. Отмечается, что решение испанское правительство, вероятно, приняло после того, как политики Франции призвали соотечественников не планировать отпуск в стране из-за противоречивых мер по борьбе с коронавирусом. Решив открыть границу для приезжих, Испания не торопилась снимать обязательный режим изоляции.
При этом министр иностранных дел Испании Гонсалес Лаи заверила, что нынешнее решение по снятию ограничений стало «логическим продолжением последовательного открытия» страны, а не результатом «давления со стороны».
«Самое сложное осталось позади», — отметила в Twitter она и добавила, что для туристов будут обеспечены все «санитарные меры безопасности».
Ранее открытие границ в начале июля анонсировал премьер Испании. Он предложил туристам начинать планировать свой отпуск.