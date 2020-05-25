Испания отменяет обязательный карантин для приезжих с 1 июля

О будущих изменениях 25 мая пишет издание ElEconimista . Отмечается, что решение испанское правительство, вероятно, приняло после того, как политики Франции призвали соотечественников не планировать отпуск в стране из-за противоречивых мер по борьбе с коронавирусом. Решив открыть границу для приезжих, Испания не торопилась снимать обязательный режим изоляции.

Власти Испании с 1 июля отменяют карантин для иностранных туристов. Международные передвижения в пределах Евросоюза планируют возобновлять аккуратно и «постепенно».

При этом министр иностранных дел Испании Гонсалес Лаи заверила, что нынешнее решение по снятию ограничений стало «логическим продолжением последовательного открытия» страны, а не результатом «давления со стороны».

«Самое сложное осталось позади», — отметила в Twitter она и добавила, что для туристов будут обеспечены все «санитарные меры безопасности».

Ранее открытие границ в начале июля анонсировал премьер Испании. Он предложил туристам начинать планировать свой отпуск.