ГК «ПСК»: пока апартаменты строятся — поток восстановится

Как ни странно, но именно кризис продемонстрировал жизнеспособность формата апартаментов. В частности, управляющая компания апарт-комплекса Like планирует закончить 2020 год без убытков.



Арендаторы в непростое время нашлись, например, среди москвичей, работающих удалённо и изолировавшихся от столичной пропускной системы в более свободном в этом плане Петербурге.



Всё чаще заголовки в СМИ касаются не COVID-статистики и разного рода рейтингов, а сообщений о начале снятия ограничений. Как в России, так и за рубежом.



Регионы один за другим запускают процесс выхода из изоляции, готовя почву для возобновления внутреннего туризма и деловой активности. По некоторым оценкам, к концу лета скорее всего ограничения будут сняты. Фактически, как только в Петербурге будет доступна очная культурная программа — музеи, театры, рестораны, парки — соскучившиеся по впечатлениям жители других городов поедут в Северную столицу.



Европа также верно двигается в этом направлении. Внутри Евросоюза границы начинают открываться, пока для перемещений по необходимости, но и первые туристические поездки уже не за горами. Например, крупнейшая финская авиакомпания на прошлой неделе сообщила о планах возобновить с 1 июля регулярные полёты в Петербург и Москву.



Это значит, что проекты апартаментов, строящиеся сейчас, через год-полтора, к моменту ввода в эксплуатацию, будут востребованы. И инвестиции начнут возвращаться к покупателям доходной недвижимости согласно намеченным изначально планам.



На этом фоне в Петербурге сохраняется возможность инвестировать небольшие по меркам рынка недвижимости средства в покупку апартаментов с программой доходности. В апарт-комплексе START, строящемся рядом с метро «Парнас», стоимость апартаментов начинается от 1,65 млн руб. Инвесторам в START предлагается льготная ипотека, ряд ипотечных программ от крупнейших банков, рассрочка от застройщика и даже возможность покупки и владения по долям.

