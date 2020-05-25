Публикуется на правах рекламы
ГК «ПСК»: пока апартаменты строятся — поток восстановится
Обнуление туристического потока в Санкт-Петербурге создало дилемму у инвесторов в апартаменты. Нет туристов — нет аренды и доходов. Зачем покупать такую недвижимость сейчас?
Как ни странно, но именно кризис продемонстрировал жизнеспособность формата апартаментов. В частности, управляющая компания апарт-комплекса Like планирует закончить 2020 год без убытков.
Арендаторы в непростое время нашлись, например, среди москвичей, работающих удалённо и изолировавшихся от столичной пропускной системы в более свободном в этом плане Петербурге.
Всё чаще заголовки в СМИ касаются не COVID-статистики и разного рода рейтингов, а сообщений о начале снятия ограничений. Как в России, так и за рубежом.
Регионы один за другим запускают процесс выхода из изоляции, готовя почву для возобновления внутреннего туризма и деловой активности. По некоторым оценкам, к концу лета скорее всего ограничения будут сняты. Фактически, как только в Петербурге будет доступна очная культурная программа — музеи, театры, рестораны, парки — соскучившиеся по впечатлениям жители других городов поедут в Северную столицу.
Европа также верно двигается в этом направлении. Внутри Евросоюза границы начинают открываться, пока для перемещений по необходимости, но и первые туристические поездки уже не за горами. Например, крупнейшая финская авиакомпания на прошлой неделе сообщила о планах возобновить с 1 июля регулярные полёты в Петербург и Москву.
Это значит, что проекты апартаментов, строящиеся сейчас, через год-полтора, к моменту ввода в эксплуатацию, будут востребованы. И инвестиции начнут возвращаться к покупателям доходной недвижимости согласно намеченным изначально планам.
На этом фоне в Петербурге сохраняется возможность инвестировать небольшие по меркам рынка недвижимости средства в покупку апартаментов с программой доходности. В апарт-комплексе START, строящемся рядом с метро «Парнас», стоимость апартаментов начинается от 1,65 млн руб. Инвесторам в START предлагается льготная ипотека, ряд ипотечных программ от крупнейших банков, рассрочка от застройщика и даже возможность покупки и владения по долям.
Строительство апарт-комплекса START будет завершено в 2021 году. В среднем, разница в стоимости апартаментов в проектах ГК «ПСК» на момент начала строительства и по его завершению — 40–47%. Ну а пока START строится, поток рекреационных и деловых туристов, включая студентов и приезжающих на работу в Петербург людей, восстановится.
Подробная информация об апартаментах в START, программах доходности, способах покупки, льготной ипотеке и многом другом — в офисе продаж напротив метро «Парнас». Консультации и подготовка документов включая ипотеку, предоставляются и удаленно: по телефону (812) 640–38–38, а также с помощью мессенджеров, приложений видео звонков и электронной почты. Покупка инвестиционной недвижимости стала ещё удобнее.
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/
Комплекс LIKE — застройщик ООО «Альянс-Девелопмент», проектная декларация на сайте https://like.house/documents