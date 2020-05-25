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25.05.2020 15:45
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Междугородный автобус сбил пешехода на Пулковском шоссе

В ДТП в Московском районе Петербурга днем 25 мая серьезно пострадал пешеход. Он угодил под колеса автобуса.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 13:10 у дома 78 по Пулковскому шоссе. По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «Волгобас» маршрута К-18 «Станция метро «Московская» — Гатчина» (перевозчик — ООО «Транс-Балт») вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину.

В результате 31-летний пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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