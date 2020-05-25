В Европе впервые успешно пересадили лёгкие пациенту с COVID-19

Первую успешную пересадку лёгких пациенту с коронавирусной инфекцией провели хирурги в Вене. Операцию сделали 45-летней женщине из Каринтии, заразившейся COVID-19 около восьми недель назад. Заболевание так сильно поразило органы, что дышать ей не помогал даже аппарат искуственной вентиляции лёгких.



Как 25 мая сообщается на сайте Венского медицинского университета, это первая подобная операция в Европе. Донорские органы доставляли спецтранспортом из Нидерландов. Послеоперационные анализы показали, что в организме пациентки ещё остались частицы коронавируса, но их количество настолько незначительно, что тесты на него дают отрицательный результат.

