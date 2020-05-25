В Европе впервые успешно пересадили лёгкие пациенту с COVID-19
Первую успешную пересадку лёгких пациенту с коронавирусной инфекцией провели хирурги в Вене. Операцию сделали 45-летней женщине из Каринтии, заразившейся COVID-19 около восьми недель назад. Заболевание так сильно поразило органы, что дышать ей не помогал даже аппарат искуственной вентиляции лёгких.
Как 25 мая сообщается на сайте Венского медицинского университета, это первая подобная операция в Европе. Донорские органы доставляли спецтранспортом из Нидерландов. Послеоперационные анализы показали, что в организме пациентки ещё остались частицы коронавируса, но их количество настолько незначительно, что тесты на него дают отрицательный результат.
«Даже транспортировка легких и подготовка к операции проходили в сложных условиях, и из-за особенностей логистики из-за COVID-19 и связанных с этим защитных мер, которые должны были соблюдаться», — отметил заведующий отделением хирургии центра Вальтер Клепетко. По его словам, специалисты очень довольны процессом восстановления: состояние женщины улучшилось всего через несколько дней после вмешательства.