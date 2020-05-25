В День города в Петербурге в этом году не будет фейерверков — и самым главным центральным событием празднования станет грандиозный DrumПарад, который «Фонтанка» покажет в прямом эфире #безантракта на https://tv.fontanka.ru/.



Трансляция начнется в полдень 27 мая. К сожалению, в этот раз выйти на Невский не удастся, но перенос события в онлайн — лишь повод для нового рекорда — онлайнового.



Постоянные зрители грандиозного шоу барабанщиков, приходившие в прошлые годы посмотреть его у Гостиного двора, знают: во флешмобе участвуют музыканты, играющие на самых разных инструментах. В этом году, в частности, будут мажоретки, этнические барабаны, бразильская самба и даже шаманские бубны.