Бразильская самба и шаманские бубны: DrumПарад ко Дню города установит мировой рекорд в онлайне «Фонтанки»
В День города в Петербурге в этом году не будет фейерверков — и самым главным центральным событием празднования станет грандиозный DrumПарад, который «Фонтанка» покажет в прямом эфире #безантракта на https://tv.fontanka.ru/.
Трансляция начнется в полдень 27 мая. К сожалению, в этот раз выйти на Невский не удастся, но перенос события в онлайн — лишь повод для нового рекорда — онлайнового.
Постоянные зрители грандиозного шоу барабанщиков, приходившие в прошлые годы посмотреть его у Гостиного двора, знают: во флешмобе участвуют музыканты, играющие на самых разных инструментах. В этом году, в частности, будут мажоретки, этнические барабаны, бразильская самба и даже шаманские бубны.
Парад будет международным: в нем примут участие команды из Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Кипра, Китая и Мексики. Россию представят коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Владикавказа, Ижевска, Краснодара, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Уфы, республики Марий Эл, Ростова-на-Дону, Самары, Саратовской области, Ставрополя, Сочи, Тулы, Пензы и Череповца.
Все эти музыканты планируют установить новый мировой рекорд в категории «Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах в режиме онлайн».
Вероятность, что задуманное сбудется, высока: у Петербурга уже сложилась основательная барабанная история. В 2018 году, в день 315-летия Санкт-Петербурга, барабанщики установили рекорд самой массовой одновременной игры на ударных инструментах — праздничное тутти 806 участников зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. А в 2019 году самое массовое крещендо и соответствующий мировой рекорд вошли в «Книгу рекордов Гиннесса» (556 барабанщиков).
Конечно, барабанщики были в почете в Петербурге и раньше: организаторы мероприятия апеллируют к первой военно-оркестровой службе российской армии, созданной еще по указу Петра I. Кстати, и сам Петр был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка. А Преображенский марш к концу XIX века стал главным маршем России, который исполняли на всех торжественных мероприятиях.
DrumПарад 27 мая 2020 года, который вы сможете посмотреть на https://tv.fontanka.ru/, одновременно с полуденным выстрелом из пушки откроет череду торжественных мероприятий в честь Дня города, организованных Комитетом по культуре. В частности, вечером на телеканале «78» пройдет гала-концерт #Петербург317, в котором примут участие звезды эстрады, театра и кино. Подробности - https://vk.com/petersburg317.