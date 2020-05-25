В Смольном одобрили проект планировки для обхода Красного Села. Стройка стала одной из главных бюджетных жертв коронавируса
Правительство Петербурга одобрило проект планировки территории для строительства транспортного обхода Красного Села. Сама стройка стала одной из главных бюджетных жертв коронавируса.
Как рассказали на правительственном совещании 25 мая, проект предполагает реконструкцию проспекта Ленина от Гореловского путепровода до Авиационной улицы и строительство новой магистрали в западном направлении. Предусмотрено четыре искусственных сооружения: путепровод на пр. Ленина, путепровод на ул. Свободы и два путепровода в составе развязки с Кингисеппским шоссе. Протяженность составит 8,5 км, ширина проезжей части — 20 метров с разделительной полосой шириной 3 метра, а также газонами по краям и тротуарами тоже в 3 метра. Трасса продолжит федеральную автомобильную дорогу А-180 (М-11) «Нарва».
Напомним, главная задача проекта разгрузить проспект Ленина в Красном Селе, который является центральной транспортной осью города и не имеет дублеров. Само строительство идет с 2015 года в несколько этапов. Ранее предполагалось, что открытие состоится в 2019 году, однако затем исполнение по объекту стало отставать от сроков из-за нерешенных имущественных вопросов по земельным участкам. Как сообщил 25 мая председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, на компенсацию изъятия земли заложено 117 млн рублей. В проекте корректировки бюджета 2020 года в связи с коронавирусом финансирование объекта сокращается с почти миллиарда до 350 млн.