На Энергетиков эвакуировали «Ленту», персонал греется на солнце и пытается соблюдать дистанцию
Продуктовый супермаркет в Красногвардейском районе Петербурга вынужденно прервал работу 25 мая. Пока полиция проверяет магазин на взрывоопасность, сотрудники толпятся перед входом.
Об эвакуации «Ленты» на проспекте Энергетиков, 16, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Персонал заметили перед входом, социальная дистанция без привычных разметок людям, судя по фотографиям, даётся с трудом.
По информации «Фонтанки», спонтанную прогулку спровоцировал бесхозный предмет — по предварительной информации, в помещении заметили подозрительную сумку. Находку проверяют сотрудники правоохранительных органов.