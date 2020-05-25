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25.05.2020 14:41
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На Энергетиков эвакуировали «Ленту», персонал греется на солнце и пытается соблюдать дистанцию

Продуктовый супермаркет в Красногвардейском районе Петербурга вынужденно прервал работу 25 мая. Пока полиция проверяет магазин на взрывоопасность, сотрудники толпятся перед входом.

Об эвакуации «Ленты» на проспекте Энергетиков, 16, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Персонал заметили перед входом, социальная дистанция без привычных разметок людям, судя по фотографиям, даётся с трудом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По информации «Фонтанки», спонтанную прогулку спровоцировал бесхозный предмет — по предварительной информации, в помещении заметили подозрительную сумку. Находку проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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