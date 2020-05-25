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25.05.2020 14:23
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Вирусологи: Во время второй волны коронавируса ограничения в России будут смягчать. «Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет»

Эксперты полагают, что во время новой волны коронавируса можно ограничиться масочным режимом в общественных местах и самоизоляцией для наиболее уязвимых категорий граждан.

«Если это опять будут многие тысячи [заразившихся] в день, скажем, в Москве, конечно, самоизоляция для угрожаемого контингента будет нужна. Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет», — цитирует 25 мая заявление вирусолога Анатолия Альтштейна РИА Новости.

По его словам, самоизоляция во время второй волны эпидемии не будет массовой, однако стоит сохранить обязательный масочный режим в общественных местах.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, в свою очередь, уверен, что обострения COVID-2019 стоит ждать «с обычной второй волной гриппа — в глубокий осенний период». При этом он выразил надежду, что к этому моменту может быть готова вакцина от COVID-2019.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторую волну вируса можно ожидать уже этой осенью.

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Комментарии (11)

22ilves
И на фига была тогда эта паника и потуги разогнать всех по домам? Если было можно ограничитьс изоляцией именно группы риска? Которая, к тому же, в большинстве своем на пенсии, так что ее изоляция для экономики вообще была бы незаметна. Пусть сидят хоть до вакцины, хоть до вечного двигателя.
260975201
Все забыли о здоровье, говорят о болезне 1й!!!! О здоровье должна быть забота, спорт, прогулки, качество и скорость оказания ЛЮБОЙ МЕДПОМОЩИ
Mimic
Как это понять, "опять" многие тысячи? Они разве куда-то уже ушли?

И зачем вирусологи лезут в экономику?
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