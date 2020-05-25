Вирусологи: Во время второй волны коронавируса ограничения в России будут смягчать. «Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет»

Эксперты полагают, что во время новой волны коронавируса можно ограничиться масочным режимом в общественных местах и самоизоляцией для наиболее уязвимых категорий граждан.



«Если это опять будут многие тысячи [заразившихся] в день, скажем, в Москве, конечно, самоизоляция для угрожаемого контингента будет нужна. Все уже не смогут уйти на самоизоляцию, экономика рухнет», — цитирует 25 мая заявление вирусолога Анатолия Альтштейна РИА Новости.



По его словам, самоизоляция во время второй волны эпидемии не будет массовой, однако стоит сохранить обязательный масочный режим в общественных местах.

