Под Псковом вторые сутки ищут трёхлетнюю Варю. К поискам подключились водолазы и волонтёры из Петербурга

Полиция, следователи, спасатели и больше 160 добровольцев, в том числе из Петербурга, вовлечены в операцию по поиску девочки, которая вечером 23 мая ушла из дома и не вернулась.

Как сообщают в пресс-службе движения «Лиза Алерт», к 25 мая поиски ещё не дали результатов. Трёхлетнюю Варю последний раз видели субботним вечером возле реки в садоводстве «Кебь» Псковского района. Девочка была в розовом платье с длинным рукавом и бордовых колготках.

В поисках задействованы полиция, следователи, военнослужащие, спасатели, более сотни местных жителей, а также водолазная группа «Добротворецъ» и волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга.