Под Псковом вторые сутки ищут трёхлетнюю Варю. К поискам подключились водолазы и волонтёры из Петербурга
Полиция, следователи, спасатели и больше 160 добровольцев, в том числе из Петербурга, вовлечены в операцию по поиску девочки, которая вечером 23 мая ушла из дома и не вернулась.
Как сообщают в пресс-службе движения «Лиза Алерт», к 25 мая поиски ещё не дали результатов. Трёхлетнюю Варю последний раз видели субботним вечером возле реки в садоводстве «Кебь» Псковского района. Девочка была в розовом платье с длинным рукавом и бордовых колготках.
В поисках задействованы полиция, следователи, военнослужащие, спасатели, более сотни местных жителей, а также водолазная группа «Добротворецъ» и волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга.
Добровольцы при помощи беспилотников прочёсывают лес, с эхолотами изучают водоёмы. В отряде уточняют, что ночью работы не останавливали, к утру проверили порядка 40 км рек Кебь, Череха и Великая.
В тот же день, 23 мая, девочка четырёх лет пропала в Мурманской области. Она ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки вместе с детьми старшего возраста, домой после прогулки не вернулась. Её поиски продолжаются.