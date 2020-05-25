FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.88р78.44р
ВСЁ О КОРОНОВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.05.2020 14:19
1
Печать

Под Псковом вторые сутки ищут трёхлетнюю Варю. К поискам подключились водолазы и волонтёры из Петербурга

Полиция, следователи, спасатели и больше 160 добровольцев, в том числе из Петербурга, вовлечены в операцию по поиску девочки, которая вечером 23 мая ушла из дома и не вернулась.

Как сообщают в пресс-службе движения «Лиза Алерт», к 25 мая поиски ещё не дали результатов. Трёхлетнюю Варю последний раз видели субботним вечером возле реки в садоводстве «Кебь» Псковского района. Девочка была в розовом платье с длинным рукавом и бордовых колготках.

В поисках задействованы полиция, следователи, военнослужащие, спасатели, более сотни местных жителей, а также водолазная группа «Добротворецъ» и волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга.

Добровольцы при помощи беспилотников прочёсывают лес, с эхолотами изучают водоёмы. В отряде уточняют, что ночью работы не останавливали, к утру проверили порядка 40 км рек Кебь, Череха и Великая.

В тот же день, 23 мая, девочка четырёх лет пропала в Мурманской области. Она ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки вместе с детьми старшего возраста, домой после прогулки не вернулась. Её поиски продолжаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Nafanka
Эх, родители - родители! Следить НАДО за детьми, ну или рожать по 10-15 детей, как в стародавние времена, тогда, видимо, можно и НЕ следить...
КАЖДЫЙ раз у современных родителей то дети с окон вылетают, то уходят-пропадают, то тонут, то под машины попадают! Следить, следить и ещё раз следить надо за детьми, и даже не только за своими! Как раньше, ещё К.Райкин про это говорил "вот так, кто-то крикнул, кто-то глянул, кто-то звякнул, кто-то брякнул... и, смотришь, дети уже выросли!" Правда ТОГДА он критиковал загруженность матерей работой, но, в целом, метод работал...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний