«Ведомости»: Досрочный выход на пенсию безработных может стать пунктом в антикризисном плане правительства

Досрочный выход на пенсию россиян, потерявших рабочее место, обсуждается в правительстве как антикризисная мера. План разработали представители Минэкономразвития.



Как 25 мая пишут «Ведомости» cо ссылкой на копию документа, нововведение может коснуться людей, которым официально до пенсии осталось не больше трёх лет. Условием ухода на досрочный отдых станет ликвидация рабочего места гражданина из-за развала компании и сложности при поиске нового.



Если пакет мер будет принят, а предложение останется одним из пунктов антикризисного плана, то выплаты смогут получить мужчины в возрасте от 57,5 лет и женщины старше 52,5.

