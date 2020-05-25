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25.05.2020 13:15
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Бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов скончался в возрасте 65 лет

В Петербурге в возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор города Александр Викторов. Об этом 25 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Как рассказали в ведомстве, Викторова не стало накануне после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут обнародованы позже.

Александр Викторов родился 14 марта 1955 года в Ленинграде. В 1978 году окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института.

После вуза работал во Всесоюзном научно-исследовательском проектном институте комплексной энергетической технологии и занимался проектированием зданий общественного и жилого назначения.

В петербургском комитете по градостроительству и архитектуре начал трудиться в 1989 году, став архитектором Петроградского района, а в 2004 году возглавил ведомство, проработав в должности председателя до 2008-го. Викторов также входил в состав Градостроительного совета Петербурга. Совсем недавно он отпраздновал юбилей, ему исполнилось 65 лет.

© Фонтанка.Ру

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