Бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов скончался в возрасте 65 лет

В Петербурге в возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор города Александр Викторов. Об этом 25 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.



Как рассказали в ведомстве, Викторова не стало накануне после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут обнародованы позже.



Александр Викторов родился 14 марта 1955 года в Ленинграде. В 1978 году окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института.



После вуза работал во Всесоюзном научно-исследовательском проектном институте комплексной энергетической технологии и занимался проектированием зданий общественного и жилого назначения.

