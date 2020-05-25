Управление судебного департамента требует 436 млн рублей у бывших подрядчиков строительства здания Московского райсуда

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал заявление 21 мая. Ответчиками выступают ликвидированный в марте 2020 года холдинг ЗАО «Водоканалстрой», входившие в него ООО «Специализированное тоннельное строительство», ООО «Дорпроект Технадзор», ООО «Жилищный фонд», ООО «НПО Энергострой», ЗАО «Фаст» и петербургский Центр государственной экспертизы. Нынешний генподрядчик строительства здания райсуда, компания «Союзстрой», выступает в качестве третьего лица.

Управление судебного департамента Петербурга подало иск против бывшего генподрядчика строительства нового здания Московского районного суда ЗАО «Водоканалстрой», пяти других компаний и одного ведомства. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел. Общая сумма требований составила 436 млн рублей.

«Водоканалстрой», некогда главный исполнитель подрядов ГУП «Водоканал», взялся за строительство пятиэтажного здания суда на пересечении Витебского и Дунайского проспектов в 2014 году. Стоимость первого контракта составила 1,3 млрд рублей. В феврале 2017 года генподрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, выполнив к этому времени работы на 815 млн рублей. По данным СПАРК, ЗАО «Водоканалстрой» было ликвидировано в результате банкротства 3 марта 2020 года. «Фонтанка» писала, что трудности у холдинга начались еще в 2015 году.



В 2017 году конкурс на завершение строительства здания суда выиграл «Союзстрой», с компанией был заключен контракт на 708,1 млн рублей. В конце октября 2019-го договор был расторгнут по соглашению сторон, нужно было повторно провести экспертизу проектной документации. За работы генподрядчик получил 466,5 млн рублей. В декабре того же года «Союзстрой» победил в новом конкурсе на строительство здания суда — в этот раз на 241,7 млн рублей.

