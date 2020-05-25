Каждый третий россиянин заявляет, что за последние пять лет лично сталкивался с нарушением своих прав. Об этом «Левада-центру» сообщили 30% респондентов. 67% граждан с нарушениями прав не сталкивались. При этом только 3% россиян считают, что отстоять свои права довольно легко. Треть россиян (34%) говорит, что защитить свои права обычному человеку в РФ «практически невозможно». Свежие данные опубликованы на сайте «Левада-центра» в понедельник, 25 мая.

Самым популярным институтом, куда граждане обращаются за помощью в случае нарушения их прав, остаётся МВД. 30% россиян когда-либо обращались за помощью к полицейским. Далее идут юристы (29%), суд (17%), приёмные чиновников и депутатов (9%) и правозащитники (8%).

При этом обращение в полицию с точки зрения положительного результата оказалось лишь на четвёртом месте. Лишь 34% смогли решить свою проблему полностью после общения с сотрудниками МВД. Юристы, правозащитники и суды помогают чаще. Соответственно 47%, 40% и 42% граждан смогли отстоять свои права полностью после обращения в эти институты.

Низкий процент обращения россиян к таким независимым структурам как правозащитные организации 70% граждан объясняют отсутствием информации о работе НКО, каждый десятый (9%) не верит в их способность помогать, каждый двенадцатый (8%) правозащитникам не доверяет.



Вместе с тем на вопрос «Что бы вы посоветовали в случае нарушения прав?» больше половины респондентов независимой от государства службы социологии (53%) ответили — обращаться к правозащитникам и юристам.



Опрос был проведен 24–27 апреля 2020 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

