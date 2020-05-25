РБК: Операторы связи пишут Мишустину о банкротстве из-за бесплатного доступа к «социально значимым сайтам»
Сразу четыре региональные ассоциации операторов связи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предостережениями о падении качества услуг и даже банкротстве провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам. Об этом 25 мая сообщает РБК.
В частности, обращения направили представители ассоциации «Ростелесеть», которая объединяет 200 операторов связи РФ, «Областных телевизионных сетей» Ленобласти, Ассоциации телекоммуникационных операторов «АСТО» из Петербурга и Ассоциации операторов связи Владимирской области.
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Общественное обсуждение инициированных президентом Путиным поправок в закон «О связи» завершается во вторник, 26 мая. С 1 апреля продолжается эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к некоторым ресурсам рядом крупных операторов. В перечень социально важных ресурсов попал 391 сайт: в том числе соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», поисковые сервисы, новостные агрегаторы, сервисы доставки товаров и еды, электронная почта Mail.ru, «Яндекса» и Rambler.
По оценке Минкомсвязи, затраты операторов, которые не предполагается компенсировать, составят 5,7 млрд рублей. Сами операторы говорили, что инициатива властей обойдётся им в 150 млрд. В пресс-службе правительства заявили РБК, что «по результатам эксперимента будут сделаны выводы о том, какие расходы понесут операторы в связи с предоставлением нетарифицируемого доступа в Интернет к сайтам из реестра».
О том, что бесплатный доступ к социально значимым ресурсам разгонит темпы роста тарифов на услуги связи, мобильные операторы говорили ещё в середине марта.