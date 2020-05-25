РБК: Операторы связи пишут Мишустину о банкротстве из-за бесплатного доступа к «социально значимым сайтам»

Сразу четыре региональные ассоциации операторов связи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предостережениями о падении качества услуг и даже банкротстве провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам. Об этом 25 мая сообщает РБК.

В частности, обращения направили представители ассоциации «Ростелесеть», которая объединяет 200 операторов связи РФ, «Областных телевизионных сетей» Ленобласти, Ассоциации телекоммуникационных операторов «АСТО» из Петербурга и Ассоциации операторов связи Владимирской области.



«Всегда были, есть и, по всей видимости, будут» абоненты, чьи потребности в использовании Интернета на 90 % покрываются 10–20 ресурсами, пишет глава АСТО Алексей Леонтьев. Таких пользователей 50 % от общего количества, и если эти ресурсы попадут в перечень социально значимых, эти клиенты могут полностью отказаться от платных услуг операторов, говорит эксперт.

«При этом переход даже 20 % абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг», — предупредил Леонтьев.

Общественное обсуждение инициированных президентом Путиным поправок в закон «О связи» завершается во вторник, 26 мая. С 1 апреля продолжается эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к некоторым ресурсам рядом крупных операторов. В перечень социально важных ресурсов попал 391 сайт: в том числе соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», поисковые сервисы, новостные агрегаторы, сервисы доставки товаров и еды, электронная почта Mail.ru, «Яндекса» и Rambler.

